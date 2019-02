Finanzen Sorge um die Zukunft der Stadt Senden

Senden / Sonja Fiedler

Mit 22 zu 8 Stimmen haben die Sendener Stadträte am Dienstag den Haushalt 2019 beschlossen. Zuvor hatten sich die Fraktionen zumeist kritisch und nachdenklich zur finanziellen Zukunft der Stadt geäußert.

CSU Senden zähle in Schwaben zu den Kommunen mit den höchsten Schlüsselzuweisungen. „Das sollte uns nachdenklich werden lassen“, sagte Claudia Schäfer-Rudolf. Sind Schlüsselzuweisungen doch vor allem für finanzschwache Kommunen gedacht. Es sei „Zeit für eine solide Finanzplanung“, die Bürgermeister Raphael Bögge nicht immer ernst nehme. Aufgabe des Stadtrats werden es weiterhin sein, die Finanzplanung zu überwachen. Bau von Kindertageseinrichtungen gehörten zum Pflichtprogramm einer Kommune, würden jedoch dauerhaft „mindestens eine Verdopplung der Betriebskosten“ mit sich bringen. Wichtig sei die Verbesserung des ÖPNV und die Umsetzung des barrierefreien Bahnhofs. Noch gar nicht in der Planung vorgesehen seien wichtige Projekte wie die Sanierung von Straßen oder die des See- und Hallenbads. „Das dicke Ende wird nicht auf sich warten lassen.“

FWG „Wir sehen den Haushalt mit kritischem Blick und ohne Euphorie“, sagte Edwin Petruch. Die Haushaltssituation sei „wacklig“, trotz Rücklagenbildung durch Grundstücksverkäufe müssten neue Schulden aufgenommen werden. Dabei sei in der Planung die Sanierung des Bades noch gar nicht berücksichtigt. Die mittelfristige Finanzplanung im Vermögenshaushalt sei für die Fraktion nicht gangbar. „Wir stimmen dem Haushalt nicht zu.“

SPD „Wir leben im Moment von der Hand in den Mund, und das könnte sich rächen“, sagte Maren Bachmann. Neue Investitionen seien nicht möglich. „Wir müssen vermeiden, dass hohe Verschuldungen zu Handlungsunfähigkeit nachfolgender Generationen führen.“ Sie bat darum, in der Zukunft „keine Begehrlichkeiten bei den Bürgern zu wecken“, durch Ideen, die nicht realisiert werden könnten. Trotz mahnender Worte stimmte die Fraktion dem Haushalt zu: „Wer bestellt, muss auch bezahlen.“

Grüne Die Gewerbeeinnahmen der Stadt seien „beklagenswert“, sagte Peter Ehrenberg. „Das führt dazu, dass wir immer größere Probleme haben, den Haushalt zu führen.“ Hohe Schlüsselzuweisungen seien ein Signal, „dass es uns nicht gut geht.“ Noch sei die Stadt „nicht notleidend“, könne die Pflichtaufgaben erfüllen. Bevor am Bahnhof oder Schwimmbad geplant würde, müssten diese erledigt sein. „Für Wünsche wird ganz ganz wenig Platz sein.“

Biss In der Zukunft müsse man sich Gedanken machen, wie man den Verkehr aus der Stadt herausbringt, sagte Yusuf Cinici. Auch würde Biss gern die Sanierung des Hallenbads einplanen.

UBG Senden sei alle Jahre wieder eine finanzschwache Stadt, sagte Arne Sandberg. Bisher habe daran noch kein Bürgermeister und kein Stadtrat etwas geändert. „Wir können dem Haushalt nicht zustimmen, wir erkennen nicht, wie die Stadt Senden die Zukunft bewältigen will.“

Bürgermeister Raphael Bögge äußerte sich nicht zum Etat 2019.