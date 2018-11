Trinkwasser So wird die Wasserversorgung in Schuss gehalten

So wird die Wasserversorgung in Schuss gehalten

Illertissen / Bianca Frieß und Pia Reiser

Kontrolle, Reinigung, Wartung: Damit Brunnen, Leitungen und Behälter auf dem neuesten Stand sind, gibt es einiges zu tun. Eine weitere Folge unserer Serie „Wert des Wassers“.

Die Einwohner sitzen auf dem Trockenen, aus dem Hahn kommt kein Wasser mehr: „Das wäre der Super-Gau“, sagt der Illertisser Tiefbauamtsleiter Bernd Hillemeyr, der auch für die Wasserversorgung in der Stadt zuständig ist. Damit es nicht dazu kommt, sind viele Kontrollen, Wartungs- und Reinigungsarbeiten nötig. Die kommunalen Wasserversorger arbeiten dabei eng mit dem Öffentlichen Gesundheitsdienst und dem Wasserwirtschaftsamt zusammen – wie das Beispiel Illertissen zeigt:

Kontrolle Alle drei Wochen wird das Wasser untersucht, dabei geht es vor allem um Mikrobiologie. Speziell ausgebildete Mitarbeiter nehmen Proben, immer wieder an unterschiedlichen Stellen des Wassernetzes. Diese werden dann im Labor der Landeswasserversorgung (LW) in Langenau untersucht. Wassermeister Manfred Becher zeigt, wie die Probe entnommen wird, diesmal ist eine Messstelle in der Illertisser Innenstadt an der Reihe. Mit einem Bunsenbrenner flammt er zuerst den Zapfhahn ab, um Keime abzutöten. Dann dreht er ihn auf, das Wasser läuft in einem Strahl heraus. Der Wassermeister hält einen Becher unter den Hahn, lässt ihn volllaufen und packt ihn in eine Kühltasche. Anschließend bringt er das Wasser selbst nach Langenau. „Mein Interesse ist immer, dass die Probe so schnell wie möglich angesetzt wird“, sagt Becher. Zwei Mal im Jahr gibt es außerdem eine größere, chemische Kontrolle. Dabei wird das Wasser unter anderem auf den Nitrat- und Bleigehalt sowie auf Pflanzenschutzmittel untersucht.

„Und wenn neue Leitungen gebaut werden, wird nochmal extra kontrolliert“, erklärt Hillemeyr. „Erst, wenn die Proben okay sind, geht die Leitung in Betrieb.“ Außerdem begehen die Mitarbeiter der Illertisser Wasserversorgung täglich die Schutzgebiete um die Brunnen. „Wir schauen etwa, ob nicht irgendwo im Auwald ein totes Tier liegt oder jemand mit einem riesigen Güllefass unterwegs ist“, sagt Hillemeyr.

Zusätzlich sind Mitarbeiter des Öffentlichen Gesundheitsdienstes regelmäßig auf allen Anlagen der Wasserversorgung unterwegs: von den Brunnen bis zum Hochbehälter. „Wir schauen, was es für Mängel gibt, weisen auf Defizite hin“, sagt Dr. Martin Küfer, Leiter des Neu-Ulmer Gesundheitsdiensts. Er kontrolliert etwa auch, dass keine hohen Bäume direkt am Brunnen stehen – damit die Wurzeln nicht in diesen hineinwachsen. „Aufgrund meiner Begehungen sind schon einige Bäume gefallen“, sagt er lachend.

Dabei geht es auch um langfristige Angelegenheiten: Wenn etwa ein Behälter in die Jahre gekommen ist, weist er den Versorger drauf hin – und macht wenn nötig Druck. „Man muss da einfach am Ball bleiben“, sagt Küfer.

Reinigung Alle zwei Jahre wird der Illertisser Hochbehälter komplett gereinigt. Und zwar beide Becken, jeweils im Abstand von einer Woche. Zunächst werden die Behälter dafür komplett geleert und kontrolliert – „da lagern sich ganz kleine Mengen Sand und Kalk ab“, sagt Hillemeyr. Anschließend werden die Becken mit Wasser ausgespült, dann mit einer leichten Reinigungsmittel-Lösung ausgewaschen. Zum Schluss wird nochmal mit Wasser nachgespült. Für die Reinigung ist im Hochbehälter auch ein extra Ablass eingebaut. „Damit das dreckige Wasser nicht durch die Trinkwasserleitungen fließt“, sagt Hillemeyr.

Überhaupt ist die Anlage gut durchdacht, was die Wartung erleichtert. Die Decke des Hochbehälters hat etwa eine spezielle Beschichtung: Sie sieht aus, als wäre sie mit unzähligen kleinen Tropfsteinen übersät. So kann aufgestiegene Feuchtigkeit gleich wieder abtropfen – „nur ein Bruchteil der Decke wird wirklich feucht“, sagt Hillemeyr. Und damit bietet sie keinen guten Nährboden für Bakterien.

Infrastruktur In der ganzen Region gibt es zurzeit viel zu tun: Viele Bestandteile der Wasserversorgung wurden in den 1960er Jahren gebaut, kommen jetzt langsam in die Jahre. Auch in Illertissen stand vor einiger Zeit ein großes Projekt auf dem Plan: Die Errichtung eines neuen Hochbehälters. 2010 ging die Anlage in Betrieb. Dabei handelt es sich um einen so genannten Gegenbehälter: Das Wasser wird im Brunnen gepumpt, fließt dann zuerst durch das Ortsnetz. Was übrig bleibt, landet im Hochbehälter.

Insgesamt hat der Bau von Behälter und Zuleitungen drei Millionen Euro gekostet, das wurde auf den Wasserpreis umgelegt. „Das war für uns der gerechteste Weg: Wer das meiste Wasser verbraucht, zahlt auch am meisten“, sagt Hillemeyr. Langsam sinkt der Preis auch wieder, liegt aktuell bei 1,14 Euro pro Kubikmeter.

Außerdem ist die Stadt gerade dabei, die Ortsteile Betlinshausen und Tiefenbach direkt an die Wasserversorgung anzuschließen – die beiden Ortsteile haben ihre Wasserversorgung früher selbst organisiert. 450 Meter an Leitungen müssen nun noch gebaut werden. Kostenpunkt: 700.000 Euro.

Die Stadt Illertissen bildet auch einen Notverbund mit den Wasserversorgungen in Bellenberg und Vöhringen – falls doch mal etwas ausfallen sollte, helfen sich die Gemeinden aus. „Wir sind bestrebt, möglichst viele Querverbindungen zu haben“, sagt Hillemeyr.

Aufbereitung Eigentlich gibt es in Sachen Aufbereitung nicht viel zu tun. „Die Grundidee ist, das Wasser schon so sauber zu fördern, wie es geht“, sagt Küfer. Die Stadt Illertissen hat sich allerdings vor rund 25 Jahren entschlossen, eine UV-Anlage in ihre Brunnen einzubauen, um Keime abzutöten. Vorsichtshalber, betont Hillemeyr: „Als Gürtel zum Hosenträger, falls doch mal was passiert.“

Alle Folgen der Serie „Wert des Wassers“ gibt’s hier...

