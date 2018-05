Amphibien So wenig Kröten wie lange nicht

Kreis Neu-Ulm / swp

Kälte rund um Ostern, gefolgt von Trockenheit. Die Witterungsbedingungen in der Region waren in diesem Frühjahr alles andere als ideal für Amphibien. Das hatte Folgen, wie der Bund Naturschutz im Kreis Neu-Ulm berichtet. Nach Angaben der Naturschützer hat es in diesem Jahr deutlich weniger wandernde Kröten gegeben – so wenig wie seit 30 Jahren nicht mehr.

Amphibien benötigen feuchtwarme Abend- und Nachtstunden zum Wandern, besonders gerne „marschieren“ sie bei Regen und Temperaturen von über fünf Grad los. Scharenweise überqueren sie dann Straßen, um Teiche und Feuchtgebiete zu erreichen. Erdkröten können auf diesen Laichwanderungen bis zu drei Kilometer zurücklegen.

Natürschützer haben auch in diesem Jahr Maßnahmen ergriffen und an vielen Straßen Amphibienzäune errichtet – um jene Kröten, die sich auf den Weg machen, zu schützen. Eigenen Angaben zufolge haben die Naturschützer in diesem Frühjahr bislang rund 1200 Tieren das Leben gerettet, sie davor bewahrt, von Fahrzeugen überrollt zu werden.

Experten warnen: Kröten bewegen sich langsam fort. Zudem verharren sie mitunter im Scheinwerferlicht eines Autos in einer Schreckstellung. Wer die Tiere schützen will, sollte langsam fahren. „Wenn die Kröten Glück haben und nicht direkt von einem Auto getötet werden, werden sie häufig ab etwa 60 km/h vom Luftwirbel der Autos erfasst, hochgewirbelt und getötet“, schreibt der Bund Naturschutz.