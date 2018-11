Carneval So startet der UECV in die fünfte Jahreszeit

So startet der UECV in die fünfte Jahreszeit

Langenau/Unterelchingen / Patrick Fauß

Mit einer großen Feier in der Langenauer Stadthalle hat der Unterelchinger Carnevalsverein (UECV) Storchaneascht sein bisheriges Prinzenpaar Sabrina I. und Mark I. verabschiedet. „Es war eine tolle Kampagne mit euch“, sagte Giuseppe Prestifilippo, Vizevorstand des Vereins und Moderator des Abends. Das neue Storchenpaar Luis I. und Daniela II. bestieg mit viel Pomp und närrischer Untermalung den Storchenthron für die kommende fünfte Jahreszeit. Vor vielen Zuschauern marschierten die Tanzgarden des Vereins in einer langen Schlange in die Halle.

„Es hat uns viel Spaß gemacht“, sagte Prinz Mark zum Abschied. Prinzessinnen-Diadem und Zepter wurden den beiden abgenommen. Prinzessin Sabrina wurde mit Blumen, der Prinz mit einer Kette aus Likörflaschen verabschiedet.

Gemeinsamer Walzer

Anschließend wurden die Insignien närrischer Macht in einer feierlichen Inthronisation, ebenfalls mit Aufmarsch der Garden, von Showtanzgruppe und Männerballett, an die Nachfolger überreicht. Die neue Prinzessin Daniela II. hatte sich zuvor schon in einem Putzfrauensketch dem Publikum vorgestellt. Zum gemeinsamen Walzer kamen auch die Prinzenpaare der anderen Vereine auf die Tanzfläche.

Mehr als 150 Gäste mit Delegationen aus Karnevalsvereinen und Narrenzünften der Umgebung waren dabei: etwa aus Leipheim, Neu-Ulm, Senden und Elchingen. Auch einige Elchinger Gemeinderäte sowie Bürgermeister Joachim Eisenkolb waren mit von der Partie.

Seit langem nutzt der Unterelchinger Verein die Stadthalle in der Nachbarstadt Langenau für viele seiner Veranstaltungen wie die Inthronisationsfeier oder auch die jährliche Prunksitzung. Die Elchinger Brühlhalle ist für die rund 200 Karnevalisten zu groß. Lediglich das Gardetanzturnier des Regionalverbands Bayerisch-Schwäbischer Fastnachtsvereine mit rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird wieder in der Brühlhalle in Oberelchingen stattfinden – auch in diesem Jahr. Der Termin ist am kommenden Samstag und Sonntag, 24. und 25. November, Beginn ist jeweils um 9 Uhr.

Wie Giuseppe Prestifilippo am Rande der Veranstaltung in Langenau erläuterte, war das Turnier noch bis zuletzt vom langjährigen UECV-Präsidenten und späteren Ehrenpräsidenten Jürgen Merz geleitet worden. Er war aber, wie berichtet, am 30. August diesen Jahres mit 72 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls verstorben. Auf der Inthronisationsfeier wurde Merz und anderer verstorbener Storchaneascht-Mitgliedern mit einer Schweigeminute gedacht.

Beim letzten Gardetanzturnier hatte Jürgen Merz die Organisation der aufwendigen Veranstaltungen schon an Giuseppe Prestifilippo übergeben. Er wird nun auch in Zukunft dafür zuständig sein.