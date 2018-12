Massenmord Sinti-Familie aus Vöhringen in Vernichtungslager ausgelöscht

Vöhringen / Stefan Czernin

Am 8. März 1943 musste die Familie Eckstein ihr Zuhause in der Ulmer Straße 22 in Vöhringen verlassen. Deportation. Über die Gartenstraße ging es zum Bahnhof. Von dort aus mit dem Zug über Ulm weiter nach Augsburg. Und weiter bis ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. 17 Mitglieder der Sinti-Familie starben während des Nationalsozialismus in Konzentrationslagern. Drei Generationen, darunter Theresia Eckstein. Sie wurde am 22. Dezember 1943 in Auschwitz ermordet. Da war sie vier Jahre alt.

Der Historiker Walter Wuttke aus Ulm hat die Geschichte der Familie, die ihren Lebensunterhalt als Musiker verdiente, erforscht und aufgeschrieben. Zur Buchpräsentation war das Vöhringer Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus voll, Bürgermeister Karl Janson sprach ein Grußwort. 17 Stolpersteine erinnern heute nahe des inzwischen abgerissenen Wohnhauses in der Ulmer Straße an das Verbrechen, das die Familie fast auslöschte.

„Seit 15 Jahren beschäftige ich mich mit der Geschichte der Sinti und Roma in Ulm und Umgebung“, sagt Wuttke. „So bin ich auf die Familie Eckstein gekommen.“ Im Auftrag von Rolf Eckstein begann der heute 77-Jährige mit der Arbeit am Buch.

Von 1935 an lebten Johannes und Richard Eckstein mit ihren Familien in Vöhringen. Die Musiker traten zu Gastspielen und Konzerten überwiegend im süddeutschen Raum auf. Die Kapelle war gefragt, die Ecksteins versierte Musiker.

Im Nationalsozialismus waren Sinti und Roma immer stärkeren Repressalien ausgesetzt. Die meisten Sinti-und-Roma-Musiker etwa wurden bis spätestens 1939 aus der Reichsmusikkammer ausgeschlossen und mit einem Auftrittsverbot belegt. Der Tanz- und Unterhaltungskapelle Eckstein blieb dies erspart. Sie trat noch im Jahr 1941 unter anderem in den „Deutschen Theater Gaststätten“ in München auf, berichtet Wuttke, und wurde auch dort vom Publikum gefeiert.

„Und dann kam es zum verhängnisvollen Auftritt in Bad Langensalza“, berichtet Wuttke. Anfang Mai 1942 spielte die Kapelle in dem thüringischen Kurort im Café Riede. Dort beschwerte sich der Bürgermeister, weil „einige der Musiker junge Mädchen und Frauen ansprachen und zum Ausgehen aufforderten“. Und einige der Angesprochenen offenbar dem Werben auch nicht abgeneigt waren. Die Beschwerde zog Kreise, am 26. Juni 1942 forderte die „Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens“, die Musiker in ein Konzentrationslager einzuliefern. „Das war, weil sie Sinti waren“, sagt Wuttke. „Sonst wäre da nichts nachgekommen.“

Der Vorfall markiert den Beginn der Auslöschung der Familie. Im Dezember 1942 ordnete Heinrich Himmler, Reichsführer-SS, an, alle Sinti und Roma in Konzentrationslager einzuweisen. Von Anfang 1943 an wurden daraufhin insgesamt rund 23 000 Sinti und Roma nach Auschwitz deportiert. Insgesamt wurden nach Schätzungen europaweit eine halbe Million ermordet.

Bürgermeister duckt sich weg

Am 8. März traf es die Familie Eckstein. Schon zwei Wochen zuvor waren Kriminalbeamte nach Vöhringen gekommen und hatten den damaligen Bürgermeister Wilhelm Bauer „vertraulich“ über die bevorstehende Deportation informiert. Bauer hielt sich an die Anweisung und blieb still, die Ecksteins ungewarnt. Dabei waren die Musiker in der Stadt beliebt. An die hundert Vöhringer Bürger nahmen von ihnen Abschied, heißt es in einem Zeitzeugenbericht. „Teils wortlos vor sich hinstarrend, teils in kleinen Grüppchen diskutierend.“

Wussten sie, dass die Ecksteins in den Tod fuhren? „Das wurde geheimgehalten“, sagt Wuttke. Aber auch: „Man hätte es ahnen können.“ Fünf Jahre lang hat der Geschichtsforscher Archive durchforstet, sich mit der Sinti-Familie auseinandergesetzt. 17 Opfer von insgesamt 500 000 ermordeten Sinti und Roma. Ein Familie, herausgehoben aus der Anonymität der Masse. „Aber nur so wird das Grauen greifbar.“