Bauen Signale auf Grün für Bahnübergang

Niko Dirner

Auf den ersten Blick erschienen alle Wünsche erfüllt in der Planung, die den Sendener Stadträten am Dienstag vorlag. In einer detaillierten Skizze hatten Ingenieure der DB Netz die überarbeitete Version eines modernisierten Bahnübergangs vorgelegt, inklusive einer Linksabbiegespur für den Busverkehr von der Bahnhofstraße in die Hauptstraße. Am Ende stimmten alle zu. Es zeigte sich aber, dass nicht alle Fragen zu dieser neuralgischen Stelle im Straßennetz geklärt sind.

Beschluss Wie berichtet, muss der Bahnübergang umgebaut und mit neuer Sicherungstechnik ausgestattet werden, um ihn an das vorgesehene elektronische Stellwerk anzupassen. Der erste Vorschlag der Bahn hatte gelautet, eine Ampelanlage aufzubauen. Weil das zu langen Wartezeiten geführt hätte, setzten die Stadträte eine andere Lösung durch: eine ab­knickende Vorfahrtstraße von der Ortsstraße nach links in die Bahnhofstraße. Das war bereits im Juni 2017. Zu diesem Beschluss gehört auch, dass es für Fußgänger und Radfahrer rechts und links des Bahnübergangs eigene beschrankte Querungen geben wird.

Die am Dienstag beschlossene Linksabbiegespur stellt eine Lösung für den Busverkehr dar. Befürchtet worden war nämlich, dass der Bus andernfalls nicht zügig genug vorankommt gen Innenstadt und Brucknerstraße. Um die neue Spur unterzubringen, muss die Bahnhofstraße nach Westen verschwenkt werden, dafür fallen sechs Parkplätze auf städtischem Grund weg. Auf der Westseite wird die neue Spur mit einer Verkehrsinsel abgeschirmt. Der Zugang wird aus Richtung Innenstadt mit einer Ampel geregelt. Nur so kann erreicht werden, dass die Autos, die nach dem Bahnübergang nach links gen Bahnhof abbiegen, nicht ausgebremst werden, dass also kein Rückstau über die Gleise hinweg entsteht. Die Fußgängerampel ist mit der Schranke gekoppelt.

Den Umbau des Übergangs bezahlt die Bahn, für die Änderungswünsche in der Bahnhofstraße und für Laternen muss die Stadt 230 000 Euro berappen.

Offene Frage Eine eigene Busspur wünschen sich das Landratsamt und das Unternehmen RBA auch für die Hauptstraße in Richtung Bahnübergang. Dort überholen derzeit die Busse verbotenerweise die Schlange bei geschlossener Schranke, um dann in die Bahnhofstraße einzubiegen. Anders sei der Takt nicht zu halten. Allerdings fehlen hier noch belastbare Zahlen. Und die Stadträte waren sich einig, dass dieses Thema nichts mit dem Bahnübergang zu tun hat, die Planung also deshalb nicht verzögert werden sollte.

Debatte Anton Leger, Biss, forderte vergeblich, die Hauptstraße in eine Fahrradstraße umzuwandeln. Bürgermeister Raphael Bögge verärgerte alle, als er ankündigte, den Entwurf der Bahn abzulehnen: „Ich halte das städtebaulich für den falschen Weg.“ Er sei für weitere Planungen, eine andere Lösung habe er ad hoc nicht. Georg Schneider, SPD, warf ihm vor, beleidigt zu sein, weil die Sendener gegen die von ihm favorisierte Schließung des Bahnübergangs waren. Er handle „unglaubwürdig“, sagte Claudia Schäfer-Rudolf, CSU. Er falle allen in den Rücken, meinte Helmut Meisel, Grüne. Letztlich stimmten Bögge „gegen meine fachliche Meinung“ doch zu.