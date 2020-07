Das Überqueren der vielbefahrenen Rue de Vizille in Vöhringen wird sicherer. Wenn auch zunächst nur vorübergehend. Die Stadt setzt sich schon länger für Querungshilfen ein. Bahnhof, Kita, Spielplatz: Die Kreisstraße durchschneidet zahlreiche Laufwege. Nach den Sommerferien stellt das Staatliche Bauamt an den Kreuzungen Mittelstraße und Richard-Wagner-Straße Bedarfsampel-Anlagen für Fußgänger auf. Zunächst für den Zeitraum für acht Wochen. In dieser Testphase wird untersucht und protokolliert, wie gut die Anlagen angenommen werden.