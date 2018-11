Soziales Sendener Seniorentreff ist ein Vorbild

Senden / Niko Dirner

Senden ist auf einem guten Weg hin zu einer generationengerechten Stadt. Das nimmt Bürgermeister Raphael Bögge aus dem ersten Treffen des Stadtlabors „Demografische Zukunftschancen“ mit, das dieser Tage in Hamburg stattgefunden hat. Wie berichtet, ist der Sendener Rathauschef einer von nur 20 Amtskollegen aus dem gesamten Bundesgebiet, die zu dem Seminar eingeladen wurden.

Vor allem der Seniorentreff – der als kommunale, aber dennoch von Ehrenamtlichen selbstverwaltete Einrichtung älteren Menschen eine sinnvolle Freizeitgestaltung bietet – sei schon vorbildlich, meint Bögge. „Ähnliches gibt es selten. Das ist ein Leuchtturm.“ Gut aufgestellt sei Senden auch mit dem Altenzentrum St. Elisabeth und der dort integrierten Altenberatungsstelle. Bei betreuten Wohnformen gebe es Nachholbedarf. Aber hier kündigt sich, wie zu hören ist, ein größeres Projekt an. Noch ist aber nichts spruchreif.

Tauschmodelle andenken

Wobei, sagt Bögge, generationengerecht nicht nur altersgerecht heiße. Es brauche natürlich auch gute Schulen und eine gute Kinderbetreuung. Auch das gebe es in Senden. Um Wohnraum für junge Familien zu schaffen, könne die Stadt – wie es andernorts schon praktiziert wird – ältere Menschen beim Tausch „Wohnung gegen Haus“ unterstützen. Das sei aber nur „ein Denkmodell“, betont Bögge.

Einen großen Schritt hin zur generationengerechten, also auch barrierefreien Stadt, werde die Modernisierung des Bahnhofes bringen. Heute liegen die Bahnsteige so tief, dass sie sowohl für Mütter mit Kinderwägen wie auch für Senioren mit Rolllator eine Hürde darstellen.

Das Stadtlabor sei „eine spannende Erfahrung“, sagt Bögge. Er denke darüber nach, die Erkenntnisse in eine Bürgerbeteiligung einzuspeisen – als Fortsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts. Im März ist das nächste Treffen, wieder in Hamburg. Der Abschluss soll in einer jener Kommunen sein, deren Bürgermeister teilnehmen – vielleicht also in Senden. „Wir sind in der engeren Auswahl.“