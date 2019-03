Kirche Sendener Pfarrer stellt sich großer Herausforderung

Senden / Niko Dirner

Für die Gemeindemitglieder kam die Nachricht unerwartet: Am Sonntag im Gottesdienst hat der Sendener Stadtpfarrer Stephan Spiegel seinen Wechsel nach Neusäß verkündet. Wie bereits kurz berichtet, hat der Augsburger Bischof den 51-Jährigen mit der Leitung der dortigen Pfarreiengemeinschaft betraut. Diese wird zum 1. September, wenn Spiegel dort beginnt, mit der benachbarten Pfarreiengemeinschaft „Am Kobel“ zusammengelegt.

So entsteht eine neue, große Einheit mit rund 12 000 Gläubigen, die Spiegel zusammenschweißen soll. Was eine „Herausforderung“ sein dürfte, wie er meint: Denn jede der dazugehörenden sieben Gemeinden habe ihr eigenes Gemeindeleben, ihre eigenen Traditionen und Selbstverständnisse. Zudem gebe es nicht die eine zentrale Kirche als Mittelpunkt, sondern mehrere gleichgroße Gotteshäuser.

„Das wird eine ganz andere Form des Arbeitens als in Senden.“ Denn in der Illerstadt sei es vor allem auch darum gegangen, die vielen Einrichtungen der Pfarrei St. Josef der Arbeiter zu begleiten, also etwa das Seniorenzentrum St. Elisabeth, das Kinderzentrum St. Christopherus, die Kindergärten. „Ich stehe hinter diesen Einrichtungen, habe den Mitarbeitern immer Rückendeckung gegeben“, sagt Spiegel.

Er selbst habe noch nicht daran gedacht, aus Senden wegzugehen. Obwohl das nach elf Jahren, die er jetzt in der Pfarrei St. Josef tätig ist, nicht ungewöhnlich sei. „Ich hätte gerne noch die Kindertagesstätte auf der Weberei zum Laufen gebracht.“ Wie berichtet, entsteht dort eine Betreuungseinrichtung mit neun Gruppen. Nach einem Anruf des Bischofs habe er freilich zugesagt, sagt der Priester. Aus der Gemeinde sei ihm nach nach seiner Mitteilung beim Kirchencafé viel Bedauern entgegengebracht worden.

Wie es in Senden weitergeht? Spiegel sagt, seine Stelle werde ausgeschrieben. Somit könnte die Pfarrei Senden nahtlos weitergeführt werden. Wenn sich niemand bewirbt, könnte es freilich eine Vakanz geben. „Das Personalkarussell dreht sich.“ Es gebe zu wenige katholische Pfarrer. Was aktuell nicht anstehe, sei die Zusammenlegung der Pfarrei Wullenstetten-Aufheim-Witzighausen mit der Pfarrei Senden. Das sei zwar geplant, werde aber nicht umgesetzt, so lange Pfarrer Anto Maric im Amt ist. Dieser sagt auf Anfrage, er bleibe, solange es ihm seine Gesundheit erlaube.

In Senden wird es übrigens nicht nur einen neuen Pfarrer geben. „Das ist schon eine Zäsur“, sagt Spiegel. Zum Jahresbeginn bereits hat der langjährige Kirchenpfleger Peter Kaiser aufgehört. Dieser war zugleich auch Chef der Kirchenverwaltung. Diese Position ist jetzt gesplittet worden. Zum einen schuf die das Bistum für Senden die Stelle eines Verwaltungsleiters. Der Posten wird zum 1. Mai mit einer Frau besetzt, sagt Spiegel, mehr könne er noch nicht verraten. Zudem gibt es es eine neue Kirchenpflegerin, Sylvia Billmayer. Auch in Neusäß wird Spiegel einen Verwaltungsleiter zur Seite haben.

Ein Fazit seiner elf Jahre in Senden will Spiegel noch nicht ziehen. Er sei bis Ende August in der Pflicht und werde keine halbjährige Abschiedstour machen.