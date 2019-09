Auch wenn der erste Eindruck das kaum vermuten lässt: Es gibt schöne Ecken in Senden. Etwa im Villen-Viertel an der Stuibenstraße oberhalb des Stadtparks. Dort stehen auch die Häuser, die die Familie Gagstätter, einst Betreiber eines Sägewerks auf dem heutigen Stadtpark-Areal, bauen ließ. Do...