Soziales Senden holt für Jugendarbeit externe Hilfe

Senden / Niko Dirner

Wie geht es weiter in der Jugendpflege in Senden? Seitdem im Oktober 2017 der städtische Mitarbeiter Andreas Kerle gekündigt hat, gibt es nur noch einen Zuständigen für diesen Bereich. Auf die jüngst erfolgte zweite Ausschreibung der ersten Stelle hat sich nun die Jugendhilfe Seitz beworben. Nun hatte der zuständige Ausschuss des Stadtrates zu klären, ob die Stadtjugendpflege mit „Fremdpersonal“ besetzt werden soll. Letztlich stimmten dem alle zu – aber mit der zeitlichen Befristung auf ein Jahr.

Denn, wie etwa Claudia Schäfer-Rudolf (CSU) ausführte, „eigentlich“ sollte die Jugendpflege in städtischer Hand bleiben. Die Ausschreibung habe eben gezeigt, dass Personal – zumal befristet – schwer zu bekommen ist. Sie wolle aber eine neue Zuteilung der Aufgaben: Der Mitarbeiter von Seitz solle sich um das Jugendcafé Style kümmern, der städtische Mitarbeiter Benjamin Miller die „Kernaufgabe“ wahrnehmen: rausgehen, sich zeigen, mit Schulen und Vereinen vernetzen.

Langfristig sollten in diesem Bereich nur eigene Mitarbeiter eingesetzt werden, meinte auch Helmut Meisel (Grüne). Übergangsweise sei externes Personal okay. Miller solle zusätzlich bis zum Sommer eine Konzeption für die Jugendarbeit vorlegen, eine richtige „sozial-pädagogische Arbeit“. Rainer Strobl (CSU) verdeutlichte: „Er soll ein Rezept bringen, wie er die Jugendarbeit in Senden gebacken kriegt.“