Sportgeschäfte Senden hat genug Kunden für Intersport und Decathlon

Next

Teamsport ist ein wichtiges Standbein für die Sporthändler in Senden. Jeder Vierte in der Region ist im Verein engagiert. © Foto: kivnl/Shutterstock.com

Senden / Sonja Fiedler

Nach der Eröffnung der neuen Decathlon-Filiale in Senden ist die Situation im Handel weniger angespannt als zunächst befürchtet.

Die Befürchtungen, die wir hatten, sind so nicht eingetreten“, sagt Klaus Edling, Chef des Sportgeschäfts Intersport Edling, das seit 1976 in Senden ansässig ist. Vor einem Jahr hatte die Ankündigung des französischen Unternehmens Decathlon, eine Filiale im Sendener Norden zu eröffnen, unter örtlichen Händlern für Aufregung gesorgt. Seit Ende September hat der Sportwarenhändler seine Pforten geöffnet – und es scheint eher ein gutes Nebeneinander als ein Gegeneinander zu geben. Viele Stammkunden kauften nach wie vor bei ihnen ein, schätzten augenscheinlich gute und persönliche Beratung, bestätigt Klaus Edling: „Da sagen wir wirklich Danke.“

Ein großer Eckpfeiler des Geschäfts sei der Teamsportbereich: „Wir haben die größte Tischtennisabteilung der Region“, sagt Geschäftsführer Roland Botzenhardt. Vereinsspieler könnten etwa aus einer Vielzahl von Belägen wählen und sich ihre eigenen Schläger zusammenstellen. Auch der Bereich Dart ziehe viele Kunden an. Ein wichtiges Standbein sei die große Verkaufsfläche an Fitnessgeräten. „Die können die Leute hier in Ruhe ausprobieren, und wir können sie gut beraten.“

Beratung im Laden, Kauf im Netz

Das Internet macht auch den Sporthändlern zu schaffen, sagt Edling. „Viele Leute lassen sich von uns gründlich beraten und gehen dann wieder“ – mit dem offensichtlichen Plan, im Netz billiger zu bestellen. „Manche machen sogar Fotos.“ Trotzdem hofft Edling, in seinem Geschäft auch langfristig punkten zu können: durch Fachwissen, Service, persönlichen Kontakt zu den Kunden und einer großen Auswahl an Markenprodukten: „Die Leute haben Markenbewusstsein, sie schätzen den Mehrwert.“

Auch für den Branchenriesen Decathlon sei die Konkurrenz aus dem Netz ein Thema, sagt der Sendener Decathlon-Filalleiter Niklas Proyer. „Amazon hat extreme Preise, das ist der größte Konkurrent.“ Daher sei der konzerneigene Online-Shop unverzichtbar. „Aber die Stores schaffen Vertrauen und Kundenbindung.“

In Senden sei der Filialist angekommen. „Der Standort entwickelt sich gut.“ Anfangs seien viele Leute „nur zum Gucken“ gekommen, da sie das Unternehmen nicht kannten. Das sei mittlerweile anders: „Die meisten, die kommen, kaufen auch.“ Gute Beratung sei bei Decathlon ebenfalls wichtig, sagte Proyer, für jede Sportart sei ein Experte vor Ort.

Dass andere Sportanbieter im näheren Umfeld angesiedelt sind, sieht er unproblematisch und eher als Vorteil: „Da kauft einer ein teures Fahrrad woanders, aber die Radlerhose bei uns.“ Die Kaufkraft in der Region sei hoch – und der Sendener offensichtlich sportlich: „Jeder Vierte in der Region ist in einem Verein engagiert.“

Das könnte dich auch interessieren