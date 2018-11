Abfall Senden bleibt beim Gelben Sack

Niko Dirner

Eine muntere Diskussion war es am Dienstag im Werkausschuss des Sendener Stadtrats, als es um die Frage ging: Sollen Leichtverpackungen ab 2021 wie bisher in Säcken oder in Tonnen gesammelt werden? Die Minderheit meinte, eine Gelbe Tonne sei sinnvoll, weil die Säcke – oft aufgerissen von Tieren oder herumgewirbelt vom Wind – das Stadtbild verschandelten. Zudem seien bei der Tonne falsche Befüllungen nachvollziehbar, würden also abnehmen. Die Mehrheit sah das anders: Viele Haushalte hätten keinen Platz für eine weitere Tonne, Säcke ließen sich besser stapeln. Und die Tonne, die nur alle vier Wochen geleert werden soll, reiche etwa Familien niemals aus. Letztlich waren nur fünf Stadträte für die Tonne, aber zwölf für den Sack.