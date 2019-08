Regina Exl ist die gute Seele des Weltladens in Illertissen. Offenheit und Humanität hat sie im Elternhaus mitbekommen. Regina Exl sitzt in ihrem kleinen Reich – denn das ist der Eine-Welt-Laden in der Illertisser Hauptstraße zweifelsohne. 58 Jahre alt, ist sie eine Frau, die sich als „sozial, offen, helfend“, als „jemand, der für andere da sein will, egal ob Geflüchtete oder Arme“ charakterisiert. Aber...