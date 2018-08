Politik Sechs Parkplätze erkämpft

Vöhringen / Niko Dirner

Da sag noch einer, junge Politiker könnten nichts bewirken. Die Junge Union in Vöhringen schreibt es sich auf die Fahnen, dass an der A-7-Anschlussstelle Vöhringen weitere sechs P&R-Parkplätze entstanden sind. Anlegen lassen haben diese das Landratsamt sowie das Staatliche Bauamt, nachdem die JUler die Behörden auf den Grünstreifen zwischen den Parkplätzen hingewiesen hatte. Dieser sei bis dahin nicht offiziell als Parkplatz ausgewiesen gewesen. Nun sei ein „kleiner Mehrwert“ für Pendler entstanden, heißt es weiter in einer Mitteilung der JU.