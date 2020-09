Mit dem jüngsten Fund eines an Afrikanischer Schweinepest (ASP) verendeten Wildschweins in Brandenburg kommt auf die Jäger im Landkreis Neu-Ulm eine besondere Verantwortung zu. „Haben Sie in wachsames Auge, wenn sie auffällige Wildschweine sehen oder Kadaver finden“, mahnte der Vertreter des...