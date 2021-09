Der Sinn oder Unsinn von Luftfiltern in Klassenräumen hat in letzter Zeit in unzähligen Stadt- und Gemeinderäten zu kontroversen Diskussionen geführt. Das Thema ist kompliziert, die Studienlage unübersichtlich. Und die Geräte sind teuer. „Schlussendlich sind wir ja alle Lüftungslaien“, sa...