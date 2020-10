Das Sonderpädagogische Förderzentrum wird künftig an der Wilhelm-Busch-Schule in Illertissen konzentriert. Das hat der Bildungsausschuss des Kreistags gegen zwei Stimmen der Freien Wähler am Donnerstag grundsätzlich entschieden. Derzeit werden die Klassen 1 bis 7 (133 Schüler, 11 Klassen) im S...