Wenn die Schüler nicht zum Bewerberforum kommen können, kommt das Bewerberforum eben zu ihnen. Die Stadt Illertissen, in Person des Wirtschaftsförderers Henning Tatje, hatte sich früh Gedanken gemacht, wie man angehende Auszubildende und Unternehmen unter Pandemiebedingungen zusammenbringen kann.

„Der erste Gedanke war natürlich, eine Online-Veranstaltung“, so Tatje. Diese Idee wurde aber verworfen. „Wir wollten eine Alternative anbieten, die alle interessierten Jugendlichen ohne technische Hürden erreicht und haben uns so für ein Bewerberforum in gedruckter Form entschieden.“ Ein weiterer Vorteil: Die Schüler können die Broschüre jederzeit zur Hand nehmen, nachschlagen undoder Freunden reinschauen. Auf 45 Seiten stellen Arbeitgeber aus der Region ihr Unternehmen und das Ausbildungsangebot vor. Erste Fragen werden gleich beantwortet, für alle weiteren ist der direkte Kontakt hinterlegt.