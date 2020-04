Für rund 3.000 Schülerinnen und Schüler startet am Montag, 17. April 2020, im Landkreis Neu-Ulm wieder der Schulbetrieb vor Ort. Das teilte das Landratsamt Neu-Ulm in einem Schreiben am Donnerstag mit.

Es handelt sich dabei um Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der weiterführenden Schulen, die als erste wieder in die Klassenzimmer zurückkehren. Ihnen soll ein möglichst normaler Abschluss ihrer Schulzeit ermöglicht werden, heißt es weiter.

Die entsprechenden Schulen im Landkreis Neu-Ulm – Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien, FOS/BOS, Förderschulen und Berufsschulen – sind nach Auskunft des zuständigen Fachbereichsleiters im Landratsamt, Heiko Schleifer, sowie des Leiters des Staatlichen Schulamts, Dr. Ansgar Batzner, gut auf die Schulöffnung vorbereitet.

Hygieneplan soll für Schutz sorgen

Ein Hygieneplan des Bayerischen Kultusministeriums soll für die Schülerinnen und Schüler einen größtmöglichen Infektionsschutz bieten. Daher werden auch die Größe der Klassen reduziert: Maximal 15 Schülerinnen und Schüler dürfen sich demnach in einem Klassenraum aufhalten. Gruppenarbeiten wird es nicht geben. In der Schule gelten außerdem sowohl die Abstandsregel von 1,5 Metern, das Einhalten der Husten- und Niesetikette sowie das Gebot des regelmäßigen Händewaschens mit Wasser und Seife. Die Pause soll entweder im Klassenraum verbracht werden oder zeitversetzt in kleinen Gruppen. Die Schülerinnen und Schüler dürfen nur einzeln auf die Toilette. Es wird keinen Pausenverkauf oder Mensabetrieb geben, die Abgabe von Speisen zum Mitnehmen sei aber möglich, teilt das Landratsamt des Kreis Neu-Ulm mit.

Mund-Nasen-Schutz im Nahverkehr

Außerdem wird das Schulgebäude regelmäßig gereinigt, insbesondere kritische Stellen wie Lichtschalter oder Türklinken. Das Ministerium vertritt die Auffassung, dass der Gebrauch von Desinfektionsmitteln ebenso wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes grundsätzlich nicht erforderlich ist. Es stehe den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften jedoch frei, freiwillig einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) müssen die Schülerinnen und Schüler jedoch einen MNS tragen, ebenso wie alle anderen Fahrgäste.

Keine Präsenzpflicht für Personen, die zur Risikogruppe zählen

Für Prüfungsfächer gilt eine Präsenzpflicht. Für Schülerinnen und Schüler, die zur Risikogruppe zählen, gilt keine Präsenzpflicht. Auch Lehrende, die davon betroffen sind, sind nicht verpflichtet, in den Schulen zu unterrichten. Sie können ihren Dienst dann weiterhin von zuhause aus leisten. Zur Risikogruppe zählen Personen mit Vorerkrankungen, bei denen nach ärztlicher Einschätzung eine besondere Gefährdungslage besteht.

Der Plan der Staatsregierung sieht vor, dass ab dem 11. Mai die Schulen dann auch wieder für die Jahrgänge öffnen sollen, die im kommenden Schuljahr ihren Abschluss machen werden, sowie möglicherweise auch für die Grundschülerinnen und -schüler der 4. Klassen.