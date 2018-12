Infrastruktur Schock: Kreis-Kliniken machen 12,6 Millionen Euro Miese

Kreis Neu-Ulm / Niko Dirner

Böse Überraschung für den Kreis Neu-Ulm: Vergangenes Jahr haben seine drei Kliniken 12,6 Millionen Euro Miese gemacht.

Aus der Haut gefahren ist er nicht. Aber der Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger war am Mittwoch nahe davor im Krankenhaus-Ausschuss, als Stiftungsdirektor Marc Engelhard das Jahresdefizit 2017 korrigieren musste. Heftig korrigieren musste: Statt der prognostizierten 7,6 Millionen Euro werden die Kreis-Kliniken rund 12,6 Millionen Euro an Defiziten machen – 5 Millionen Euro mehr. „Die Enttäuschung ist bei uns allen riesig“, sagte Freudenberger. „So kann es nicht weitergehen.“ Er machte aber auch klar, dass Engelhard, der seit Jahresbeginn im Amt ist, nicht für die Entwicklung verantwortlich gemacht werden kann.

Der Direktor berichtete, dass der höhere Fehlbetrag vor allem auf eine falsche Berechnung der Personalkosten zurückzuführen ist. Auf Frage von Josef Kränzle (FWG) bekannte Engelhard, dass er nicht wisse, wie kalkuliert wurde. Offenbar wurden die Personaldurchschnittskosten zu niedrig angesetzt. Überdies könne er bis heute nicht auf Knopfdruck sagen, wie viele Überstunden aufgelaufen sind. Die bisher als eigenständige Einheiten geführten Häuser müssten organisatorisch und technisch erst noch verknüpft werden. Dazu kamen 2017 weniger Einnahmen und einmalige Ausgaben etwa für Berater.

Weniger Erlöse, mehr Ausgaben

So wie erwartet kann nur die Illertalklinik abgerechnet werden: Ein Minus von 4,6 Millionen Euro war prognostiziert worden, 4,5 Millionen Euro kamen heraus. Am krassesten ist die Abweichung bei der Donauklinik: Statt 1,2 Millionen Euro entstand dort ein Defizit von 5,3 Millionen Euro. 1,7 Millionen Euro fehlen bei den Erlösen, also bei der Patientenversorgung. 1,8 Millionen Euro waren fälschlicherweise als Erlös für die Herstellung von Krebsmedikamenten eingeplant gewesen, dazu kommen 900.000 Euro mehr Personalkosten und rund 1 Million Euro für höhere Sachkosten und mehr Unterhalt. Drittens die Stiftungsklinik mit einem Fehlbetrag von 2,8 Millionen Euro statt der veranschlagten 1,8 Millionen Euro – das liegt fast komplett an höheren Ausgaben fürs Personal.

Das sei „gelinge gesagt ein Schock“, meinte Ulrich Schäufele, SPD. „Wir waren auch 2017 im Blindflug unterwegs.“ Der Krankenhausausschuss könne seiner Aufgabe, die Spitalstiftung zu steuern, nicht nachkommen. Die Klinikleitung habe die Personalkosten „nicht im Griff“ gehabt und sei „in der Materialwirtschaft amateurhaft unterwegs“. Freudenberger sagte, er schließe sich Schäufele an. Was in den Kliniken über Jahre hinweg passiert ist, „das war keine Planung, sondern eine Verplanung“. Das habe auch die Beratungsfirma, die die Zahlen in den vergangenen Jahren für ein Honorar von einer Million Euro überprüft habe, nicht aufdecken können. „Die Leistung dieser Beratung zeigt sich jetzt.“

Beide betonten, diese Kritik gehe nicht an die aktuelle Führungsriege, verantwortlich seien Engelhards Vorgänger. Und darüber soll nicht einfach so hinweggegangen werden, deutete der Landrat an: „Wir werden die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung prüfen lassen.“ Jedenfalls werde der Kreis das Defizit, das voll aus Steuermitteln ausgeglichen werden muss, „nicht eins zu eins“ auf die Kommunen umlegen. Kreiskämmerer Mario Kraft äußert sich morgen im Kreistag.

Riesen-Minus auch dieses Jahr

Engelhard zeigte auf, wie er der anhaltenden Misere – heuer wird ein Minus von bis zu 13,6 Millionen Euro erwartet – begegnen will. Grundsätzlich wolle er künftig auf drei Jahre planen. Um das Personal – 1100 Mitarbeiter, Kosten: 55 Millionen Euro im Jahr – kümmert sich fortan ein Personalchef. Um die Sachkosten zu senken, soll der Einkauf vereinheitlicht werden.

Dazu kommen weitere Bausteine. Eines der umgesetzten Projekte ist eine Aufnahmestation zunächst an der Donauklinik, um die Bettenbelegung besser planen zu können. Eine schon durchgeführte Raum-Analyse zeigt, wo Fläche fehlt – in Neu-Ulm etwa sind es 1600 Quadratmeter – und wo Funktionen nicht sinnvoll einander zugeordnet sind. Klassisch: OP-Saal und Sterilisation.

Eine geplante Markt-Analyse soll zeigen, woher Patienten kommen und zeigen, welche niedergelassenen Ärzte wenig zuweisen. Dieses Analyse-Tool sei eine Grundlage des 2019 geplanten „medizin-strategischen Konzepts“ für die Spitalstiftung. Oder, wie es der Beirat formuliert, eines „schwierigen Anpassungs- und Veränderungsprozesses“.

