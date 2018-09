Handel Schau beginnt: Infos zu Haus, Familie und Gesundheit

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar

Termin Los geht es am Freitag, 7. September, um 14 Uhr, am Samstag um 10 und am Sonntag, 9. September, um 11 Uhr. Freitag und Samstag schließt die Schau um 19 Uhr, am Sonntag bereits um 18 Uhr.

Anreise Wegen der Nähe zum Bahnhof ist die Verbraucherschau mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Die Parkplätze der Verbrauchermärkte stehen für Besucher der Schau nicht zur Verfügung, das gilt auch für den Parkplatz Fuggerhalle, der zum Ausstellungsgelände gehört. Lediglich für behinderte Besucher werden Stellplätze frei gehalten. Es gibt aber genug Parkmöglichkeiten in der näheren Umgebung.

Programm Eine komplette Übersicht zu Ausstellern und Programm gibt es im Internet unter www.verbraucherschau.com.