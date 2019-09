Als Schatzsucher will Peter Scherrer keinesfalls bezeichnet werden, denn ihm geht es bei seiner Suche nach historischen Artefakten, also von Menschen gemachten Gegenständen, nicht darum sich persönlich zu bereichern. Er will sie bergen, erhalten und dokumentieren, was er gefunden hat.

Darüber hinaus will der Altenstadter Sondengänger auch das Geschichtsbewusstsein seiner Mitmenschen, besonders der jungen, wecken. Das Interesse an Geschichte ist auch die größte Triebfeder, die den 58-jährigen Peter Scherrer dazu gebracht hat, mit einem Metalldetektor auf die Suche zu gehen. Das macht er seit fast 30 Jahren. „Mein erster wichtiger Fund war eine im Zweiten Weltkrieg abgestürzte Messerschmidt 109 südlich von München“, erzählt Scherrer, der seit acht Jahren in Altenstadt wohnt und ebenso lange auf der Markung Kellmünz auf Suche geht.

Sonde unterscheidet Metall

So eine Sonde ist natürlich nicht billig und kann Metall unterscheiden, sei es Gold, Silber, Kupfer Bronze, Messing, Blei oder Aluminium. „Es gibt zwei Parameter, den Suchton und den Leitwert des Metalls“, erklärt der 58-Jährige, „danach entscheidet sich, ob es sich lohnt zu graben. Sonst gräbst du dich tot.“

Es bedarf also viel Erfahrung bei der Suche, deshalb war Peter Scherrer immer mit dem Anfang des Jahre verstorbenen Peter Hilla aus Kirchdorf unterwegs, der seine Passion geteilt hat. „Wir waren ein sehr gutes Team und konnten uns ständig austauschen“, erzählt der Altenstadter. So haben die beiden Sondengänger im Kellmünzer Gewann Stockacker ein Kindergrab aus der Bronzezeit entdeckt oder römische Münzen aus der Zeit des Kastell Caelius Mons, aber auch Knöpfe, Münzen und Musketenkugeln aus der Zeit der Napoleonischen Kriege.

Ein US-Soldat namens Bird

Auch der Zweite Weltkrieg hat seine Spuren hinterlassen. James Bird hieß der US-Soldat, der am Angriff auf Kellmünz kurz vor Kriegsende 1945 beteiligt war und dort seine Erkennungsmarke verloren hat. Scherrer und Hilla haben sie gefunden. Zu den ältesten Funden dürfte ein Bronzedolch gehören, der etwa aus dem Jahr 1500 v. Chr. stammt.

Anfangs begegneten die Archäologen den beiden Sondengängern noch mit einer gehörigen Portion Misstrauen, das Scherrer und Hilla allerdings abbauen konnten: „Alle relevanten Funde werden gemeldet und abgegeben“, versichert Peter Scherrer, der mit dem bisherigen Kreisarchäologen Richard Ambs zusammengearbeitet hat.

Gute Zusammenarbeit

Dankbar ist Peter Scherrer für die Unterstützung des Kellmünzer Bürgermeisters Michael Obst, der ihm nun im Frühjahr eine Ausstellung seiner wichtigsten Fundstücke auf dem Rathaus ermöglicht. Der Kellmünzer Schultes schickt Scherrer schon mal in ein Neubaugebiet, um das Gelände nach Artefakten zu sondieren. Schließlich ist die Markung Kellmünz ein besonders geschichtsträchtiges Gebiet.

Manchmal wird Peter Scherrer auch von Landwirten und Waldbesitzern zu Hilfe gerufen. „Ein Bauer hatte auf seinem Feld ein größeres Eisenteil verloren. Ich ging drei Stunden über das Feld, bis ich das Teil fand. Als Belohnung gab es 20 Eier“, erzählt der Altenstadter. Für einen Obenhauser Waldbesitzer spürte Scherrer sogar einen einen verlorenen Goldring auf.