Denkmal Sanierung der Maria-Hilf-Kapelle startet im März

Senden / Sonja Fiedler

Im März sollen die lang erwarteten Sanierungsarbeiten an der Maria-Hilf-Kapelle in Ay beginnen. Der Freundeskreis der Kapelle übergab dafür einen Scheck über 70 000 Euro an Pfarrer Stephan Spiegel von der Gemeinde St. Josef der Arbeiter. „Es ist ein wunderschöner Tag“, sagte Vereinsvorsitzender Georg Schneider. Mehr als fünf Jahre hätten sie auf den Beginn der Sanierung gewartet. „Nun hoffen wir, dass die Kapelle bald wieder strahlt wie heute das Wetter.“

Seit Ende 2013 ist das Kleinod am Kreisverkehr aus Sicherheitsgründen geschlossen; damals waren mehrere, insgesamt 150 Kilo schwere Putzplatten von der Decke gestürzt, der Grund: massiver Ameisenbefall zwischen Decke und Putz. Gutachten brachten Schäden an Gewölbe und Dachstuhl zu Tage, auch Dacheindeckung, Fassade und der Innenraum müssen saniert werden. 2017 kam ein Leitungswasserschaden an Bänken und Boden hinzu.

Die Sanierung war immer wieder verschoben worden, da die Pfarrei Bauvorhaben in den Kirchen St. Josef und St. Jodek bewältigen musste. Nun aber versprach Spiegel: „Die Arbeiten an der Kapelle gehen jetzt endlich los.“ Architekt Jörg Mangold habe ihm zugesagt, dass die beauftragten Firmen in gut drei Wochen beginnen. Einige Gewerke wie Dachdecker und Zimmerer seien vergeben und beauftragt, andere ausgeschrieben. Ein Beleuchtungskonzept sei erstellt und auch hierfür eine Firma beauftragt. „Das gibt eine ganze besondere Beleuchtung und Hervorhebung der Fresken“, sagte Spiegel.

Diözese stemmt den Großteil

Mit rund 500 000 Euro Gesamtkosten sei bei der Sanierung zu rechnen, 80 000 Euro übernehme die Stadt, einen Teil die Pfarrgemeinde, den Löwenanteil die bischöfliche Finanzkammer in Augsburg. „Das ist ein großes Entgegenkommen, eigentlich werden nur Hauptkirchen bezuschusst“, sagte der Pfarrer. Er bedankte sich bei den Mitgliedern des Kapellenvereins für ihren Einsatz. „Das Geld können wir wirklich sehr gut gebrauchen.“

Die 70 000 Euro habe der Verein in den vergangenen Jahren mit Aktionen auf dem Weihnachtsmarkt, mit Benefizkonzerten, Festen gesammelt, sagte Schneider. Dazu kamen kleine und große Einzelspenden. „Ich danke allen Gönnern und Spendern, darunter auch vielen Nicht-Mitgliedern. Sie alle werden sehen, dass das Geld gut angelegt ist.“

Bis Endes des Jahres, teilte Spiegel mit, soll die Sanierung dauern, festlegen will er sich aber nicht. „Man kann bei historischen Gebäuden nie wissen.“ Der Rokoko-Bau stammt aus dem Jahr 1760, die letzte große Renovierung fand in den 1980er Jahren statt. Spiegel: „So Gott will, ist die Kapelle bis Ende des Jahres wieder in Betrieb. Dann wirkt er allerdings, wie berichtet, in Neusäß.