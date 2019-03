Salzanschlag in Vöhringen Unbekannter schüttet zentimeterdick Salz an Bäume

Vöhringen / Stefan Czernin

Ein Unbekannter schüttet zentimeterdick Salz an Feldahorne im Vöhringer Sterntalerweg.

Als Eva Schütte am Gumpigen Donnerstag ihre Papiertonne im Vöhringer Sterntalerweg an den Straßenrand stellte, bemerkte sie, dass ein Unbekannter zentimeterdick Streusalz an etwa zehn Bäumen, überwiegend Feldahorne, im Bereich des Parkplatzes an der Kindertagesstätte Rappelkiste angehäuft hatte.

„Offensichtlich will jemand alle Bäume kaputt machen, vielleicht wegen des anfallenden Laubes oder so“, vermutet Schütte in einer Mitteilung an unsere Zeitung. Weil am Gumpigen Donnerstag in der Stadtverwaltung niemand mehr greifbar und zudem Regen angesagt war, griff die Anwohnerin kurzerhand selbst zu Rechen und Kehrblech. Um das Salz so gut es eben ging von den Bäumen zu entfernen, bevor es mit dem Regen ins Erdreich einsickert und dort dann zu den Wurzeln gelangt.

Nicht der erste Vorfall

Das Salz entsorgte die Anwohnerin in ihrer Mülltonne, zuvor dokumentierte sie den Baumfrevel mit einigen Fotos, die sie an die Stadtverwaltung weiterleitete. „Mich empört diese feige Aktion sehr“, sagt Schütte. Auch in der Stadtverwaltung ist man verärgert. Die Verwaltung wird die Anwohner anschreiben und nachfragen, ob jemand etwas gesehen hat. Außerdem wird sie Anzeige bei der Polizeiinspektion Illertissen erstatten, teilt Bürgermeister Karl Janson mit. „Wenngleich uns bewusst ist, dass sich der Täter vielleicht nicht so einfach identifizieren lässt.“

Die beschädigten Bäume sind allesamt im Eigentum der Stadt Vöhringen, sie sind vermutlich zwischen 25 und 30 Jahre alt.

Und es ist zudem nicht der erste Vorfall in diesem Bereich. Wie Bürgermeister Karl Janson mitteilt, hatte die Stadt erst im vergangenen Herbst zwei Bäume im Sterntalerweg gepflanzt. „Diese wurden bereits eine Woche nach der Pflanzung massiv verstümmelt“, berichtet Janson.

