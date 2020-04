In normalen Zeiten würde Christine Zott in diesen Tagen allmählich damit beginnen, die Daten der angeheuerten Saisonkräfte in die EDV einzupflegen. Um den 20. Mai, den Beginn der Erdbeer-Saison, würden die ersten eintreffen, Mitte Juni wäre mit rund 80 Arbeitern der Höchststand erreicht. Doch...