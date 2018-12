Brauchtum Russisch-Deutsche Weihnacht gefeiert

Unterfahlheim / Vanessa Arslan

Der Weihnachtsbaum ist bunt geschmückt, von der Decke hängen glitzernde Schneeflocken. Musik ertönt, und eine Frau in winterlichem Kostüm betritt den Raum. Es ist Moderatorin Nina Miller, die für die Kinder eine deutsch-russische Weihnachtsfeier vorbereitet hat. An einem Vormittag gab es die Veranstaltung auf russisch, am Nachmittag des darauf folgenden Tages präsentierten sie und ihr neunköpfiges Team das Programm auf deutsch.

Und wer darf bei solch einer Feier nicht fehlen? Will sie von den Jungen und Mädchen wissen. „Väterchen Frost“, hallt es im Chor. „Genau, und seine Enkeltochter Snegurotschka“ fügt Miller hinzu. In Russland bringt nicht der Weihnachtsmann, sondern Väterchen Frost am 31. Dezember die Geschenke und wird von seiner Enkelin begleitet.

Damit die russische Märchenfigur auch den Weg ins Musikheim nach Unterfahlheim findet, rufen die Kinder nach ihm. Die Tür öffnet sich, und ein Schneemann auf einem Tretroller kommt hereingefahren und verkündet, Väterchen Frost freue sich auf die Kinder, sie müssten ihn nur noch finden. Bevor die Suche aber losgeht, gibt es noch zwei Tanzeinlagen der Tanzschule Tanzblick aus Senden.

Mit einem kurzen Film über einen Weihnachtszug beginnt die Reise. Erste Station: Disneyland Paris. Passend dazu hüpfen Micky und Minnie Maus hinter dem Weihnachtsbaum hervor. „Wollt ihr mit Micky und Minnie Maus tanzen?“, fragt Miller. Ohne zu zögern stehen rund 50 Kinder in der Saalmitte und tanzen eine Polonaise mit den Disneyfiguren. Kostüme, Tanz, Spiele seien typisch für russische Feste, erklärt Miller.

Laut, bunt und viel Programm

Die Langenauerin organisiert hauptberuflich Hochzeiten sowie Jubiläen und ist dabei als Moderatorin tätig. Dass in Russland laut, bunt und mit viel Programm gefeiert wird, erleben Kinder und Eltern. Bei jeder Reisestation, auf der Suche nach Väterchen Frost, ist viel geboten. In Amerika tanzen sie mit zwei Cowgirls, in Russland werden sie von zwei schönen Frauen empfangen. „Die vielen Spiele gefallen den Kindern“, erklärt Viktoria Schmalz. Die Neu-Ulmerin ist mit ihrer zehn Jahre alten Tochter bei dem Fest. Die beiden sprechen sowohl deutsch als auch russisch und besuchen regelmäßig russische Weihnachtsfeiern in der Ulmer Umgebung.

„So können russische Eltern ihren Kindern die Weihnachtstraditionen weitergeben“, erklärt Miller, die das Weihnachtsfest zum dritten Mal organisiert hat. Sie sei die einzige in der Region, die diese Veranstaltung auf deutsch und russisch anbietet. Davon profitieren vor allem Familien, in denen ein Elternteil oder die Kinder nicht russisch sprechen.

Am Ende der Veranstaltung ist es endlich so weit – und Väterchen Forst betritt mit Snegurotschka den Raum. Auch mit ihm wird getanzt und gespielt. Um die lang ersehnten Geschenke zu bekommen, tragen die Kinder brav Gedichte und Lieder vor. Ab und zu wird Väterchen Frost dann doch auch Weihnachtsmann genannt, wie im Gedicht, das der neun Jahre alte Konstantin vorträgt. „Das macht Väterchen Frost aber zum Glück nichts aus“, sagt Miller mit einem Augenzwinkern.