Feier  Romantische Stimmung auf dem Kirchplatz

Straß / Patrick Fauß

Der Kirchplatzzauber in Straß hat am Samstag und Sonntag zahlreiche Besucher angezogen. Schulen und Kindergarten verkauften selbst gebastelte Weihnachtsartikel. Im Stadel bei der Kirche St. Johann Baptist boten Heizpilze Gelegenheit, sich bei Glühwein und Gebäck aufzuwärmen.

„Sehr zufrieden“ ist Kirchenpfleger Ulrich Sniatecki mit dem Anklang bei den Besuchern. Die Einnahmen aus der Veranstaltung sollen in die geplante Renovierung der Kirche fließen.

Insgesamt 1,2 Millionen Euro sind voraussichtlich für die Reparatur des Gotteshauses nötig. Innenraum und Dach müssen saniert werden. Und die Gemeinde soll zumindest einen kleinen Teil der Kosten beisteuern.

30 bis 40 Helfer hatten beim Aufbauen von Zelt und Hütten mitgemacht und den Verkauf von leckeren Würstchen oder Glühwein organisiert. Gut auf die Besucherzahlen ausgewirkt habe sich auch die zeitgleich stattfindende Krippenausstellung im Pfarrheim.

In den Krippenwelten konnten Besucher 55 Krippen aus Straß und Umgebung anschauen. Nachmittags wurden außerdem Weihnachtsbäume verkauft. Am Abend dann konnte der Platz zwischen Kirche und Pfarrheim seine ganze Pracht entfalten: In farbiges Licht getaucht, erstrahlten Kirche und Platz in weihnachtlichem Glanz. Die festliche Beleuchtung in dem Nersinger Teilort, so findet Sniatecki, mache auch einen guten Teil des der besonderen Atmosphäre des Kirchplatzzaubers aus. Zum Abschluss rundete außerdem noch das traditionelle Weihnachtssingen in der Kirche die Veranstaltung ab.

Der Kirchplatzzauber im Nersinger Ortsteil Straß hat – vergangenes Jahr war eine Pause – nun zum vierten Mal stattgefunden.