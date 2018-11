Handicap Rollstuhlfahrende Hündin Daisy begeistert Kids

Elchingen / Claudia Schäfer

Iris Rudisch aus Elchingen besucht mit ihrem gelähmten Hund Daisy Kitas und Schulen – und nimmt den Kinder die Scheu.

Mit ihrem kleinen Verein „Endlich Zuhause – kleines Pfotenhöfle für Katzen“ betreut Iris Rudisch derzeit 19 Katzen und drei Hunde. Viele der Tiere sind behindert. Einige der Miezen sind blind oder taub, andere querschnittsgelähmt oder haben nur zwei oder drei Beine. Auch die Hunde in der Doppelhaushälfte in Elchingen brauchen die besondere Zuwendung ihrer 54-jährigen Besitzerin.

Diese ist als gelernte Erzieherin in Teilzeit berufstätig und kam kürzlich auf die Idee, die Kinder und ihre Tiere zusammenzubringen. Der Gedanke: Gerade weil jüngere Kinder noch keine Vorurteile haben, lassen sie sich gut sensibilisieren, was den Umgang mit Handicaps betrifft. Und das ja nicht nur mit Blick auf Tiere, sondern auch auf Menschen.

Kürzlich besuchte Rudisch die Kita Sternenschiff in Ober­elchingen. Im Schlepptau: Daisy. Ein zweijähriger Terriermischling aus Rumänien, der vermutlich bei einem Autounfall querschnittsgelähmt wurde. Daisy, erzählte die Tierfreundin den 40 staunenden Kindergarten- und Krippenkindern, sei wie all ihre Tiere „ein bisschen anders“: „Sie kann nicht laufen, auch nicht alleine pieseln. Ich muss ihr helfen und ihre Blase ausmassieren. Der Rest geht in eine Windel rein.“ Trotzdem stecke Wirbelwind Daisy alle mit ihrer Lebensfreude an.

Daisy ist im „Porsche“ flott unterwegs

Das bewies die kleine Hundedame, indem sie sofort mit ihren zwei kräftigen Vorderbeinen auf die Kinder zuging und erfolgreich um Streicheleinheiten bettelte. Die Windel und die darüber gezogene rosa Leggins interessierte die Buben und Mädchen nur am Rande: „Mein Bruder hat auch eine Windel an“, sagte ein Junge.

Keine Berührungsangst: Die querschnittsgelähmte Daisy und ihr Rollstuhl, der sogenannte „Daisy-Porsche“, begeisterten die Mädchen und Jungen im Oberelchinger Kindergarten Sternenschiff. © Foto: Claudia Schäfer

Interessant fanden die Kinder Daisys Hunderollstuhl, den Iris Rudisch dabei hatte. Kaum war die junge Hündin sicher auf dem Gestell festgeschnallt, flitzte sie zielstrebig von einem Kind zum anderen und auch mal quer durchs Zimmer. Der Rolli erlaube es Daisy, Gassi zu gehen wie jeder andere Hund auch, erklärte Iris Rudisch. Weil sie dann so schnell unterwegs sei, heiße der Rollstuhl im Pfotenhöfle nur „Daisys Porsche“. „Seht ihr, er hat sogar ein Nummernschild, da steht ihr Name drauf.“

Daisy habe Spaß am Leben, sie freue sich über Gesellschaft, von Menschen und von ihrem Katzenfreund Stevie, sagte Rudisch. Sie sei mal wild, mal ganz kuschelig und genauso scharf auf Leckerli wie andere Hunde auch.

Strahlende Kinderaugen

Am Ende des Besuchs gab es viele strahlende Kinderaugen, noch eine Runde Streicheleinheiten und ein vom vierjährigen Timo überbrachtes Geschenk mit einer Futterspende. Kita-Leiterin Ulrike Maier war begeistert vom Besuch: Der passe sehr gut zur nahenden Adventszeit. Sie freue sich, dass die Kinder so wenig Annäherungsprobleme und Daisy gleich akzeptiert hätten, sagte sie.

Es seien ohnehin die Erwachsenen, die Probleme hätten, fand Iris Rudisch. Da heiße es öfter, „oh, der arme Hund“. Dabei sei Daisy topfit und glücklich und „sicher nicht arm“. „Das ist nur in den Köpfen der Leute so drin.“

Rudisch möchte mit Daisy weitere Kitas und Grundschulen besuchen. Daisy habe ihren Spaß – und ihr selbst sei es wichtig, in Sachen Handicaps aufzuklären und zu sensibilisieren. „Meine Tiere sind vielleicht anders. Aber sie sind auch ganz besonders.“

