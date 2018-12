Entwicklung Rohstoffe: Diskussionen erwartet

Region / Niko Dirner

Die Neufassung des Regionalplans Donau-Iller geht in die entscheidende Phase. Im kommenden Jahr im Mai soll der Entwurf im Planungsausschuss vorberaten und dann im Juli von der Verbandsversammlung beschlossen werden. Im September und Oktober wird das umfangreiche Werk öffentlich ausgelegt, jeder kann sich dazu äußern. Begleitend sind öffentliche Info-Veranstaltungen geplant. Diesen Fahrplan hat Verbandsdirektor Markus Riethe in der jüngsten Verbandsversammlung vorgestellt.

Riethe sagte, er erwarte „viele“ Stellungnahmen. Andere Verbände melden etwa 12 000 Einwendungen zum fortgeschriebenen Regionalplan. Trotz der vermutlich großen Zahl würden alle einzeln abgearbeitet, versicherte der Verbandschef. Darüber beschließen müssen dann wieder die Gremien der aus Landräten, Bürgermeistern, Stadt- und Gemeinderäten bestehenden Verbandsversammlung. „Uns steht ein Beratungsmarathon bevor im kommenden Jahr.“

Wo darf abgebaut werden?

Besonders zum Thema Rohstoffsicherung – eine Branche, an welcher viele Arbeitsplätze hängen – rechnet Riethe mit Reaktionen. Denn hier sind die Festlegungen des Regionalverbands – etwa für die Gewinnung von Kies, Sand und Festgestein – sehr konkret: „Was wir festsetzen, wird voraussichtlich auch irgendwann abgebaut.“ Es gehe um zahlreiche Flächen in den sieben im Verband organisierten Stadt- und Landkreisen – zusammengenommen eine Fläche von „mehreren tausend Hektar“. Oft in Landschaftsschutzgebieten, dann müssten die Landratsämter zudem Ausnahmegenehmigungen erteilen.

Um das Thema Rohstoffe vorzubereiten, haben die geologischen Dienste der Länder alle Betriebe der Branche besucht. Im Schnitt werden pro Jahr in der Region rund 6 Millionen Tonnen Kalkstein und 11,2 Millionen Kies gefördert. Danach folgen Ziegelei-Rohstoffe (1 Million) und Sande (0,3 Millionen). Weitere Abbaugebiete sollen genug Abstand zu Siedlungs-, Erholungs- und Biotopflächen haben.

Info Der Regionalplan ist ein langfristiges Entwicklungskonzept mit verbindlichen Zielen für die Region Donau-Iller. Darin wird etwa festgelegt, wie sich Orte entwickeln dürfen, wo welche Bodenschätze gesichert werden, wie es mit der Windkraft weitergeht.