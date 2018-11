Bildungszentrum Roggenburg: Unternehmer ziehen an einem Strang

Roggenburg / Matthias Sauter

Bier aus Biberach und Meßhofen, Fleisch aus Schießen, Brot aus Roggenburg: Die Gaststätte „Alte Roggenschenke“ setzt schon seit Jahren regionale Produkte auf ihre Speisekarte. „Wir arbeiten mit vielen Betrieben aus Roggenburg und Umgebung intensiv zusammen“, sagt Michael Blum vom Roggenschenke-Team. Neu im Gastronomie-Gewerbe ist Steffen Wegerer: Der gelernte Kaufmann serviert ab dem 17. November mit seinem Food-Trailer „Biber Snack“ an wechselnden Standorten in Weißenhorn und Krumbach Hot-Dogs, Burger und andere Spezialitäten. Auch Wegerer bevorzugt regionale Waren: „Klar kriege ich im Internet viele Dinge billiger. Ich möchte aber, dass die Kunden eine Verbindung zum Produkt haben.“

Blum und Wegerer gehörten zu 20 Unternehmern aus verschiedenen Branchen, die kürzlich an einer Veranstaltung des Bildungszentrums und der Gemeinde Roggenburg zum Thema Regionalität teilgenommen haben. An mehreren Arbeitstischen diskutierten die Gewerbetreibenden und Selbständigen über eine bessere Vernetzung untereinander.

Dabei kam der Vorschlag, eine Art „Gelbe Seiten für Roggenburg“ mit dem Slogan „Wenn Kompetenz auf Heimat trifft“ zu entwickeln und einen Stammtisch einzurichten. Allerdings gaben mehrere Teilnehmer zu bedenken, dass ein regelmäßiges Treffen nur funktioniere, wenn ein fester Ansprechpartner die Organisation übernehme.

Beim Workshop zum Thema Wertschöpfung wiesen mehrere Unternehmer darauf hin, dass der Begriff Regionalität klar definiert und abgegrenzt werden müsse. Sie brachten die Idee eines Roggenburger Geschenkkorbs ein und forderten mehr gemeinsame Werbeformen, etwa durch ein eigenes Regional-Label.

Bürgermeister Mathias Stölzle nahm an einem weiteren Arbeitstisch Unterstützungs-Wünsche der Unternehmer an die Gemeinde entgegen: Zur Sprache kamen Hinweistafeln für das örtliche Gewerbegebiet, ein zentraler Infopunkt und eine Mitarbeiter-Stellenbörse. Überdies schlugen die Teilnehmer einen Newsletter vor, um schnell und kompakt an Infos zu kommen.

Der Workshop-Abend bildete den Auftakt eines offenen Prozesses mit dem Ziel, den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Betrieben, Gemeinde und Bildungszentrum zu intensivieren. Außerdem soll an einer gemeinsamen Außendarstellung gearbeitet werden. Den Prozess begleiten wird Umweltbildungsreferentin Dörte Fischer, die mit dem Bildungszentrum für 2019 zahlreiche Aktionen plant. „Wir wollen dem Thema Regionalität eine Plattform geben und die ökologischen Vorteile regionaler Produkte benennen“, sagte Fischer. Unter dem Motto „Schätze der Region – regional ist genial!“ sollen für die Unternehmer Betriebsbesichtigungen angeboten werden, aber auch Fortbildungen für Lehrer und Erzieher. Ferner sind Kochkurse mit regionaltypischen Gerichten sowie eine Ausstellung vorgesehen.

Bürgermeister Stölzle möchte mithelfen, die Rahmenbedingungen für die örtlichen Unternehmer in Roggenburg zu verbessern. In seiner Begrüßungsrede lobte er das Engagement der Betriebe: „Die Bandbreite des selbständigen Wirkens in Roggenburg ist immens und beeindruckend.“ Der Rathauschef hofft, dass eine Fortsetzung des Prozesses, der bereits vor drei Jahren mit vereinzelten Gewerbe-Stammtischen angestoßen wurde, von den Geschäftsleuten mitgetragen wird. Positive Signale kamen auch von den Teilnehmern selbst: Sie gaben in einer Abschlussrunde zu Protokoll, dass „man im Gespräch bleiben sollte“ und „mehr zusammenwachsen muss“.