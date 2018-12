Umwelt Rodung schlecht für die Bienen?

Senden / Niko Dirner

Obwohl Stadtbaumeistern Manuela Huber am Freitag bereits die Kritik zurückgewiesen hat, lässt der Bund Naturschutz nicht locker. Zu krass erscheint dem Verband die Rodung des Gehölzes, die eine Firma im Auftrag der Stadt im Bereich des Regenüberlaufbeckens am Fußballplatz an der Langen Straße vorgenommen hat. Huber hatte dazu erklärt, das Becken sei ein „technisches Bauwerk“, das zugewachsen seinen Zweck nicht erfüllen könne. Deshalb müsse hier der Naturschutz leider zurückstehen.

Bund-Geschäftsführer Bernd Kurus-Nägele will das so nicht akzeptieren und hat daher einen offenen Brief an Bürgermeister Raphael Bögge verfasst. Seien doch „eine Vielzahl von Anlieger-Anrufen“ bei ihm eingegangen, der Unmut der Bürger sei berechtigt. Der radikale Rückschnitt aller Strauch-Gehölze auf einer Länge von mehreren hundert Metern sei „aus ökologischer Sicht eine gänzlich überzogene Schnittmaßnahme mit gravierenden negativen Auswirkungen“.

Der Bund Naturschutz habe schon Verständnis dafür, dass technische Bauwerke freigehalten werden müssen. Doch gelte es für das praktizierte „Auf-den-Stock-setzen“ einige Richtlinien zu beachten. So seien pro Jahr immer nur 50-Meter-Abschnitte zu bearbeiten, der Rest müsse belassen werden. Der restliche Gehölzbestand sei für Bienen im Frühjahr besonders wichtig, da Weidengehölze die erste und enorm wichtige Nahrung darstellten.

Kurus-Nägele schreibt weiter, der Verband plädiere dafür, für großflächige Gehölzpflege-Bereiche entsprechende Pflegepläne zu erstellen, die abschnittsweisen Pflegeeinsatz berücksichtigen. Er biete an, dabei mitzuhelfen, damit die Kommune ihre Vorbildfunktion erfüllen könne.