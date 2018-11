Konzept Rettet die Geriatrie die Illertalklinik?

Kreis Neu-Ulm / Niko Dirner

Wie soll es weitergehen mit der Kreisspitalstiftung? Antworten darauf hat der Kreistag im Februar gegeben. Mittel- bis langfristig sollen demnach Illertalklinik und Stiftungsklinik vielleicht in einem Neubau zusammengelegt werden. Eine Analyse dazu wird gerade erarbeitet.

Kurzfristig aber soll die Illertalklinik besser ausgelastet werden, soll profitabler werden. Ziel ist, daraus eine Portalklinik zu machen, in welcher sich Mediziner, eine Apotheke oder eine Physiotherapie niederlassen können. Die ersten Schritte sind getan: im März eröffnet eine Schmerztagesklinik, die stationäre und ambulante Geriatrie, die Altersheilkunde, wurden ausgebaut, verstärkt wird auf Telemedizin gesetzt. Braunwarth meint, damit habe dieses Krankenhaus seine „Nische“ gefunden, gibt es doch immer mehr ältere Menschen.

Bereits zum Ende dieses Jahres schließt der OP-Bereich in Illertissen und wird in die Stiftungsklinik Weißenhorn integriert. Damit fällt die Sterilisation in Illertissen weg. Weitere Überlegungen sind, die Labore zusammenzulegen: Statt der bestehenden drei Voll-Labore soll es dann nur noch eines geben, in dem alle Untersuchungen gemacht werden können.

Die seit Mai 2016 geschlossene Geburtshilfe in Illertissen wird „bis auf Weiteres“ nicht wiedereröffnet, beschlossen die Kreisräte außerdem. Zum einen wäre dafür wohl kein Personal – Gynäkologen, Hebammen – zu bekommen, zum anderen würde der Betrieb das Defizit der Kreisspitalstiftung um jährlich weitere vier Millionen Euro erhöhen.