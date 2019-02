Musik Release-Party in Altenstadt

Altenstadt / Karin Mitschang

Der Sänger und Liedermacher Maximilian Jäger aus Altenstadt – aus der TV-Show „X-Factor“ manchem bekannt – bringt Ènde März seine erste CD „Segel setzen“ heraus und geht auf Tournee. „Ich freue mich mega drauf“, sagt der 23-jährige Industriekaufmann, der die Musik „noch nicht“ zum Beruf gemacht hat. Mit seiner Band spielt er das Release-Konzert zuhause in Altenstadt in der TSV-Halle (30. März, 20 Uhr). Das ist für den Deutschpop-Verfechter etwas Besonderes, denn er hat zwar in Ulm, Memmingen und Berlin schon seine eigenen Songs gespielt, zuhause aber noch nicht. Die Special Guests – zwei Acts vorab – werden noch nicht verraten. Der Vorverkauf läuft über Schreibwaren Zanker in Altenstadt und die Homepage.