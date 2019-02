Demokratie Reichsbürger: Szene im Kreis Neu-Ulm kaum aktiv

Kreis Neu-Ulm / Niko Dirner

Der Freistaat Bayern sieht sich als bundesweiter Vorkämpfer gegen die Reichsbürgerszene. Das teilt die Staatskanzlei mit. Demnach werden rund 4200 Bayern zu dieser Szene gerechnet, die die Bundesrepublik Deutschland und ihre Rechtsordnung nicht anerkennen. Bis Ende 2018 seien 292 Reichsbürgern 670 Waffen entzogen worden.

In Schwaben scheinen die Reichsbürger – jedenfalls in der militanten Ausprägung – nicht sehr verbreitet zu sein. Im Schutzbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, zu dem auch der Kreis Neu-Ulm gehört, werden rund 480 Personen der Reichsbürgerszene zugeordnet.

Wie die Bezirksregierung auf Anfrage mitteilt, seien in Schwaben bislang in 28 Fällen gegen Reichsbürger waffenrechtliche Widerrufsverfahren eingeleitet worden. 26 dieser Verfahren seien bis Ende 2018 abgeschlossen worden. In den Kreisen Neu-Ulm und Unterallgäu sei je ein Verfahren durchgeführt und abgeschlossen worden. Ein Verfahren laufe derzeit noch im Kreis Günzburg.

44 Schusswaffen eingezogen

In ganz Schwaben seien Reichsbürgern bis Ende vorigen Jahres insgesamt 44 erlaubnispflichtige Schusswaffen abgenommen worden, oder diese hätten die Waffen freiwillig abgegeben.

Der Fall aus dem Kreis Neu-Ulm ist dokumentiert: Im April 2017 hatten Fahnder mitbekommen, dass sich ein 33-Jähriger online einen Revolver gekauft hatte. Mit diesem so genannten „Migrantenschreck“ können Plastikkugeln abgefeuert werden, die schwere Verletzungen verursachen können. Deshalb ist es verboten, diese Waffe zu erwerben.

Bei der Hausdurchsuchung stellten die Polizisten weitere Waffen sicher, Nazi-Symbole sowie Marihuanapflanzen. Und einen von Reichsbürgern gerne verwendeten Phantasie-Ausweis. So geriet der Mann in die Reichsbürger-Statistik. Dabei hat er, ist zu erfahren, bestritten, zu dieser Szene zu gehören.