Finanzen Räte lehnen 5000 Euro Zuschuss für Autor ab

Elchingen / Oliver Heider

Anton Aubele aus dem Nersinger Ortsteil Straß bekommt für eine geplante, bebilderte Veröffentlichung seiner Doktorarbeit über die Klostergeschichte Elchingen einen Zuschuss von 200 Euro. Zudem kauft ihm die Gemeinde 25 Bücher ab. So hat es der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss in jüngster Sitzung beschlossen – gegen die Stimmen von Karin Batke und Josef Kletting (beide UFWG).

Die UFWG hatte mit der CSU einen Antrag auf eine höhere finanzielle Unterstützung gestellt. Ihnen schwebten 5000 Euro vor. Es zeigte sich aber rasch, dass die Mehrheit des Gremiums Aubele nicht besserstellen wollte als andere Autoren in der Vergangenheit. So hatte die Gemeinde 2005 Franz Willbold 50 Exemplare der Neuauflage seines Buches über die Schlacht von Elchingen abgenommen. Thomas Schuler bekam 2010 für ein Werk über das gleiche Thema 200 Euro, ihm wurden 25 Bücher abgekauft. Gleiches gilt für Gerhard Flitsch und sein Buch über die Ortsgeschichte Oberelchingens. Im Dezember 2017 erhielt Philipp Schneider für sein Werk über die Fastnacht in Oberelchingen 250 Euro; es wurden keine Bücher abgenommen.

„Faktisch kein Absatzmarkt“

Vor diesem Hintergrund sagte Bürgermeister Joachim Eisenkolb: „Ich warne davor, ausnahmsweise Ausnahmen zu machen.“ Aus Gründen der Gleichbehandlung. Und: „Die 25 Bücher, die wir abnehmen, werden wir nie wieder los.“ Es gebe „faktisch keinen Absatzmarkt“.

Argumente, die Achim Götz (CSU) dazu brachten, die Unterstützung des Antrags durch die CSU zu widerrufen: „Nach Recherche, was gelaufen ist, ist eine Gleichbehandlung sinnvoll.“

Batke beharrte auf ihrer Position: „Es gibt Bürger, die das sehr wohl interessiert.“ Zudem dürfe man Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Bei Aubeles Buch handele es sich um eine wissenschaftliche Arbeit – etwa über die Erfindungen im Konvent. „Da kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus.“ Das Buch sei „fast eine Lebensaufgabe“ für Aubele. 200 Euro seien zu wenig.

Die Mehrheit des Ausschusses sah dies anders.