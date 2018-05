Tourismus Radwege attraktiver machen

Region / Niko Dirner

Roggenburg, Senden, Neu-Ulm, Elchingen, Langenau und sogar Lonetal, Achtal und Niederstotzingen mit den eben zum Weltkulturerbe erklärten Höhlen: Wer den gerade mal ein Jahr alten Premiumradweg „Donautäler“ nutzt, der erfährt ein Gutteil des östlichen Verbreitungsgebietes der SÜDWEST PRESSE. Im April 2017 wurde die vom Verband ADFC mit vier Sternen prämierte Rundstrecke eröffnet und hat der Region laut einer Mitteilung des Vereins „Regionalentwicklung Landkreis Neu-Ulm“ unter Rad-Touristen nochmals einen „Bekanntheitsschub“ gegeben. Nun soll der „Donautäler“ noch attraktiver gemacht werden.

Die „Wohlfühlqualität“ für die Gäste soll erhöht werden, indem die Infrastruktur ausgebaut wird. Das möchte die Regionalentwicklung im Kreis Neu-Ulm gemeinsam mit dem Schwäbischen Donautal als Projekte innerhalb des EU-Programms Leader realisieren. Kommunen und Gastgeber, die am Radwegenetz liegen, sollen sich finanziell beteiligen. Denn: Von steigenden Zahlen an Radtouristen profitierten die Kommunen sowie die Gastgeber. Daher seien diese mit gefordert, die Radwege aufzuwerten.

Gedacht ist daran, Bänke, Brotzeitinseln, E-Bike-Ladestationen, Fahrradabstellbügel, Fahrradboxen, Komposttoiletten, Panoramaliegen oder -schaukeln, Rastplatzüberdachungen oder Trinkwasserbrunnen zu bauen. Ausstattungen also, die der Radler „für seine dringendsten Bedürfnisse und zur angenehmen Rast braucht“. Aus dem Leader-Programm gibt es für solche Anschaffungen einen Zuschuss von 60 Prozent der Kosten.

Voraussetzung für die Förderung ist, dass die gewählten Module an einem der Radwege im Schwäbischen Donautal liegen und öffentlich zugänglich sind. Im Internet, siehe Info-Kasten, findet sich eine Präsentation mit vielen konkreten Tipps. Zudem gibt es mit Sophia Müller eine Koordinatorin für das neue Vorhaben. Sie ist beim Regionalmarketing Günzburg angestellt.

Info Interessenten wenden sich bis 15. Juni an Projektleiterin Sophia Müller, telefonisch unter der Nummer (08221) 951 84, oder per Mail an s.mueller@landkreis-guenzburg.de. Ebenfalls zuständig ist Marina Ostheimer, Geschäftsführerin der Regionalentwicklung Landkreis Neu-Ulm, Telefon: (07309) 426 31 30, oder E-Mail: ostheimer@leader-neu-ulm.de.