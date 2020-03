Stauungsblutungen in den Augen, eine Quetschung am Kehlkopf, eine lädierte Halsmuskulatur: Es sind schwere Verletzungen, die eine Frau bei einem Angriff am 22. Juni 2019 in ihrem Auto auf einem Parkplatz in Altenstadt im südlichen Landkreis Neu-Ulm davongetragen hat. Am Montag hat der Prozess gegen den ehemaligen Lebensgefährten des Opfers am Landgericht in Memmingen begonnen, die Staatsanwaltschaft wirft dem 54-Jährigen versuchten Mord vor. Staatsanwalt Sebastian Murer geht von Eifersucht als Tatmotiv aus. Laut Anklage waren die beiden seit 2017 ein Paar, zuletzt zumindest enge Freunde. Offenbar vermutete der 54-Jährige, dass seine Partnerin ein neues Verhältnis hat. Aus diesem Grund gab es in der Beziehung wohl auch Streit.

Streit im Illerstüble

Am 22. Juni 2019 holte die Freundin den jetzt Angeklagten mit ihrem Auto zu Hause in Erolzheim ab. Anschließend erledigten die beiden Einkäufe und fuhren dann zum Illerstüble in Altenstadt. Dort kam es auf der Terrasse zum Streit: Der 54-Jährige forderte seine Begleiterin auf, ihm ihr Mobiltelefon zu geben. Er wollte dort die Chatverläufe überprüfen, heißt es in der Anklage. Das verweigerte seine Partnerin, worauf der 54-Jährige „zornig“ geworden sei. Daraufhin verließ die Frau die Terrasse und stieg in ihr Auto. Ihr Begleiter setzte sich auf den Beifahrersitz.

Phasenweise ohne Bewusstsein

Im Auto eskalierte die Situation, so die Staatsanwaltschaft. Der Mann habe seine Begleiterin unvermittelt über die Mittelkonsole gezogen und dort mit dem Unterarm so heftig gewürgt, dass sie phasenweise das Bewusstsein verlor. Zudem schlug er dem Opfer gegen den Kopf. Die Frau wehrte sich nach Kräften, betätige mit einem Bein zweimal die Hupe, biss ihrem Angreifer in den Unterarm. So gelang es ihr, das Auto zu verlassen und in die Gaststube zu fliehen. Dort verständigte sie die Polizei.

Versteckt im Unterholz

Ihr Partner versteckte sich im Unterholz, er wurde von der Polizei festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er wird sich in der kommenden Sitzung am 20. April, 9.30 Uhr, über seinen Verteidiger zu den Vorwürfen äußern.