Sie habe immer nur „diesen Schmerz“ gespürt, erzählte die junge Frau, als sie am Montagmittag vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Memmingen aussagte. Die 20-Jährige soll im September vergangenen Jahres in ihrer damaligen Wohnung im Landkreis Neu-Ulm vergewaltigt worden sein.

Der mutmaßli...