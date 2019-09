Anfang Dezember 2018 hatten die Taten in der Region um Babenhausen und im südlichen Landkreis Neu-Ulm für große Angst gesorgt, am Freitag begann vor dem Memminger Landgericht der Prozess gegen einen mutmaßlichen Mehrfachvergewaltiger. Der 26-jährige Mann aus Eritrea soll laut Anklage am 3. De...