Der mutmaßliche, mehrfache Vergewaltiger aus Eritrea hatte es bei Babenhausen auf Spaziergängerinnen abgesehen. Er bestreitet die Taten. Am Memminger Landgericht beginnt vor der Ersten Strafkammer am Freitag, 6. September, der Prozess gegen einen 26 Jahre alten Mann aus Eritrea. Die Anklage wirft ihm unter anderem Vergewaltigung in zwei Fällen und sexuelle Nötigung vor. Die Vergewaltigungen hatten in der Region um Babenhausen f...