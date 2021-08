Ein Mann steht im Dunkeln auf der Straße. „Was soll der Scheiß“, ruft er, seine Stimme überschlägt sich fast. „Das ist mein Geld, das kriegen Sie nicht. Wenn ich das Geld nicht hab, kann ich nichts essen.“ Später schreit er: „Wer mein Geld stehlen will, der muss mit dem Tod rechnen.“ Polizisten legen dem Mann Handschellen an, setzen ihn in einen Streifenwagen. Er ruft: „Das kriegt Deutschland zurück, das schwöre ich.“

