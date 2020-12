Etwa 60 Landwirte haben am späten Sonntagnachmittag vor dem Aldi-Zentrallager in Altenstadt an der Iller demonstriert. Laut Polizei blockierten sie mit 40 Traktoren die Zufahrt zum Lager und verzögerten so den An- und Abtransport von Waren.Ein Vertreter der Firma traf sich vor Ort mit den Teilneh...