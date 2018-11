Verkehr Protest der Vöhringer Räte zeigt Wirkung

Vöhringen / Stefan Czernin

Der Tenor in der Märzsitzung des Vöhringer Stadtrats war eindeutig: Von „Unsinn“, „Quatsch mit Soße“ und einem „Schildbürgerstreich“ war die Rede. Ausgelöst hatte die Entrüstung ein Plan des Straßenbauamts in Krumbach. 2019 wird die Kreisstraße 14 vom Wielandkanal bis zur Landesgrenze Richtung Illerrieden saniert. In diesem Zug plante das Straßenbauamt zwischen Höhe Schützenheim und Illerbrücke den Radweg von der Straße versetzt über Wege und Rampen zu leiten. Die Räte befürchteten, dass diese längere Ausweichroute von den Radlern nicht angenommen wird und diese künftig auf die vielbefahrene Straße ausweichen. Sie protestierten gegen die Verlegung.

In der Ratssitzung am Donnerstag gab Timo Söhner vom städtischen Bauamt jetzt Entwarnung: Die Krumbacher hatten ein Einsehen, der Radweg bleibt entlang der Kreisstraße bestehen – von der Fahrbahn mit einer Stahlschutzplanke abgetrennt.

Die Straßensanierung für 250 000 Euro werde abschnittsweise erfolgen, so Söhner. Die gesamte Maßnahme werde wohl bis zu einem halben Jahr dauern. In dieser Zeit sei ein Begegnungsverkehr über Ampelschaltungen möglich. Eine Vollsperrung sei nur für ein, zwei Wochen vorgesehen. Ludwig Daikeler (SPD) forderte, in die zeitliche Planung auch die Sportschützen einzubeziehen. Deren Vereinsheim befindet sich im betroffenen Bereich.

Entschärft werden soll auch die Kreuzung Illerstraße/Wielandkanal am Tor 4 der Wielandwerke, wurde in der Sitzung gefordert. Insbesondere dass Autofahrer teils auf den Radweg ausweichen, soll unterbunden werden. Die Freien Wähler fordern an dieser Stelle einen Minikreisel.