Stadtentwicklung Projekt von Allgaier auf Weg gebracht

Senden / Sonja Fiedler

Wie soll Senden am Ortseingang aussehen? Darüber hat der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung diskutiert. Hintergrund: Die Firma Allgaier beabsichtigt auf dem Grundstück der ehemaligen Spinnerei am Illerkanal in Ay den Bau von 13 mehrstöckigen Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 150 Wohnungen.

Da diese verdichtete Bauweise im Bebauungsplan nicht vorgesehen ist, müsste dieser dafür geändert werden. Bürgermeister Raphael Bögge unterstützte das Vorhaben: „Das kann man sich städte­baulich kaum besser vorstellen.“ Viele Stadträten widersprachen: Nicht ideal für einen Ortseingang, das Bauprojekt sei viel zu massiv, sagte Helmut Maisel (Grüne). Zudem würde das Neubaugebiet Auswirkungen auf die städtische Infrastruktur, auf Kindergärten und Schulen haben.

„An den Kanal geklotzt“

Ähnlich argumentierte Walter Wörtz (CSU): Im Integrierten Stadtenwicklungskonzept (ISEK) sei von einer „attraktiven Stadtzufahrt“ die Rede. Er frage sich, „was bei dieser Geschichte attraktiv sein soll.“ Auch kritisierte er, „dass vierstöckige Gebäude an den Rand des Kanals geklotzt werden sollen.“ Die Häuser seien zu nah an Auwald und Kanal geplant, der bestehende Fußweg würde überbaut. Edwin Petruch (CFW/FWG) forderte eine Staffelung der Gebäudehöhe am Ortseingang.

Thomas Häußler vom Büro für Stadtplanung sagte: Die Bebauung würde laut Plan 10 Meter vom Auwald und 15 Meter vom Kanal beginnen. Dies sei „städtebaulich angemessen“. Insgesamt sei die Bebauung nicht zu dicht, sondern im Bereich dessen, „was im Wohngebiet erträglich sei.“

Bürgermeister Bögge erklärte abschließend, es handele sich nur um einen Aufstellungsbeschluss, den Beginn eines Verfahrens, Änderungen seien noch möglich. Der Ausschuss beschloss die Änderung des Bebauungsplans mit einer Gegenstimme – verbunden mit dem Arbeitsauftrag an den Investor, die Forderungen einzuarbeiten.