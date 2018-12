Auszeichnung Preis für Künstliche Roboterhaut

Weißenhorn / Claudia Schäfer

Kulturpreis – da denkt man an Malerei, Musik oder Tanz. Dabei ist der Kulturpreis, den die Bayernwerk AG und das bayerische Wissenschaftsministerium jährlich verleihen, auch eine Auszeichnung für herausragende bayerische Nachwuchswissenschaftler.

Einer von ihnen ist der 25-jährige Weißenhorner Benno Timmermann, der als bester Absolvent der Hochschule Kempten geehrt wurde. Seine Arbeit – „Modellierung der Dynamik einer flexiblen taktilen Haut und ihre Anwendung“ – hat er am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik in München erstellt. Hintergrund ist der zukünftige Einsatz von Robotern in extraterrestrischer Umgebung, etwa auf dem Mars. Über die künstliche, mit Sensoren gespickte Haut der Roboter wollen Wissenschaftler einmal sehr vielfältige und sehr genaue Hinweise auf die Bedingungen in den lebensfeindlichen Regionen erhalten.

Als „sehr interessant und toll“ beschreibt Timmermann seinen Weg zum Master. Doch sei die Arbeit sehr „visionär“. Ihn freue es, dass er in seiner jetzigen Stelle als Entwicklungsingenieur für Industrierobotik bei Bosch an Anwendungen forsche, die in wenigen Jahren auch tatsächlich eingesetzt würden.

Dass aus dem 25-Jährigen einmal ein begabter Ingenieur werden würde, zeichnete sich früh ab: Schon mit elf, als Schüler des Weißenhorner Gymnasiums, interessierte er sich für Robotik und baute seine ersten Roboter-Fußballspieler aus Lego-Komponenten. Bald reichten die Standardelemente nicht mehr, Timmermann fing an, selbst Platinen zu entwerfen. 2007 reiste er nach Atlanta/USA, wo er mit gerade mal 14 an seiner ersten Robotik-Weltmeisterschaft teilnahm. Später ließ er seine selbst entworfenen und gebauten Robo-Fußballer unter anderem in Österreich und China gegen die internationale Konkurrenz antreten. Immer dabei: Sein Vater Franz-Josef und sein älterer Bruder Jonas, mit dem er das „Team TNT“ bildete, „Timmermann und Timmermann oder TNT wie der Sprengstoff“.

Über die Jahre wurde das „Team TNT“ immer professioneller. Mussten Timmermanns zu Beginn alles aus eigener Tasche bezahlen, hatten sie später Sponsoren an der Hand, darunter die Weißenhorner VR-Bank und BMW. Ohne viel persönlichen Einsatz und Überzeugungsarbeit sei das nicht gegangen, erinnert sich Benno Timmermann. „Schließlich wollten die Sponsoren ja zu Recht wissen, wofür sie Geld geben, und auch was dafür gezeigt bekommen.“ Statt fürs Schrauben habe er immer mehr Zeit fürs Schreiben, etwa von Pressetexten oder Präsentationen, investiert.

Sein Bachelor-Studium absolvierte Timmermann an der Ulmer Hochschule, für den Master ging er nach Kempten. Maschinenbau sei das richtige Fach für ihn gewesen, sagt er: „Im ,Team TNT’ war ich immer mehr der Typ für die Hardware, mein Bruder der Typ für die Software.“ Dass er mit seiner Masterarbeit zu den besten Absolventen Bayerns gehört und nun Träger des bayerischen Kulturpreises ist, freut den 25-Jährigen. Allein schon die Preisverleihung in München sei ein „spitze Event“ gewesen. Trotzdem wolle er auf dem Boden bleiben und nicht sagen, er sei der Tollste. „Es gibt einfach noch so viel, was ich dazulernen kann.“