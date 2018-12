Dienstleistung Post könnte in den Bahnhof zurückkehren

Senden / Niko Dirner

Im Juni dieses Jahres ist die zentrale Post-Agentur in Senden vom Bahnhof in den nahegelegenen Rewe-Markt umgezogen. Samt den Postfächern und einer DHL-Packstation. Nun könnte es eine Rückkehr geben: Wie Marco-Manuel Reyes von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft als Sprecher des Eigentümers des Bahnhofsgebäudes auf Anfrage mitteilt, gibt es den Plan, dass die Post wieder in das dortige Erdgeschoss einzieht.

Der neue Pächter, ein Taxi-Unternehmer, habe bei ihm eine entsprechende Nutzungserweiterung beantragt und genehmigt bekommen. Angedacht hatte der Unternehmer zunächst, parterre nur einen Warteraum für seine Fahrgäste zu schaffen. Nun sollen dort auch ein Kiosk-Betrieb etwa mit dem Verkauf belegter Brötchen aufgezogen werden, und dazu Post-Dienstleistungen verkauft werden.

Wann das starten soll, wisse er nicht, sagt Reyes. Zu erfahren ist, dass der Umzug im März des kommenden Jahres erfolgen soll. Grund für die Rückkehr in den Bahnhof soll sein, dass Postkunden immer wieder den Eingangsbereich des Supermarktes in der Borsigstraße blockiert hätten.

Post-Sprecherin Carolin Oelsner bestätigt auf Anfrage, dass die Partnerfiliale im Rewe-Markt zum 31. März 2019 geschlossen wird. Die Gründe könne sie detailliert nicht preisgeben, nur so viel: „Vertragliche Beziehungen zwischen Geschäftspartnern bedingen wechselseitig die Möglichkeit der Beendigung des Vertragsverhältnisses.“ Auch eine Rückkehr in den Bahnhof bestätigt Oelsner nicht. Es würden derzeit „Gespräche mit Einzelhändlern“ geführt, um eine neue Partnerfiliale einzurichten. So oder so sei „die lückenlose Versorgung mit Postdienstleistungen in Senden auch in Zukunft gewährleistet“. Die Packstation wird – so der Stand – an ihrem aktuellen Standort bei Rewe bleiben. Die Postfachanlage soll, wenn es geht, in die neue Filiale integriert werden.

Die zentrale Post-Agentur in Senden befand sich seit 2010 im Erdgeschoss des Bahnhofs. Die Stadt betrachtete die Verlagerung der Post-Filiale in den Rewe-Markt als eine „deutliche Service-Ausweitung“, gibt es am neuen Standort doch längere und durchgehenden Öffnungszeiten. Zuvor war die Post in einem Gebäude in der Ortsstraße am Bahnübergang untergebracht.