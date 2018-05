Diebstahl Polizei nimmt Einbrecher fest

Tiefenbach / swp

Zwei Männer haben den 15 000 Euro teuren Rasenmäher des Sportvereins in Tiefenbach gestohlen. Einer wurde festgenommen.

Erfolgreiche Kontrolle der Polizei im Illertisser Stadtteil Tiefenbach: Dort haben Beamte kürzlich nachts einen Transporter mit ausländischem Kennzeichen angehalten. In dem Wagen befand sich Einbruchswerkzeug sowie, wie sich herausstellte, der 15 000 Euro teure Aufsitz-Rasenmäher des örtlichen Sportvereins, der gestohlen worden war. Den Diebstahl begangen haben vermutlich der 42-jährige Fahrer des Transporters und sein Beifahrer. Letzterem gelang die Flucht. Der 42-Jährige aber wurde festgenommen. Er sagte aus, den Rasenmäher in Ulm von einem Unbekannten übernommen zu haben. Die Suche nach dem geflüchteten Täter, an dem auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief erfolglos.