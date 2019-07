Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Katrin Albsteiger kündigt wie erwartet ihre Kandidatur an. Welche Themen ihr wichtig sind und wie die politische Konkurrenz reagiert. München, Augsburg, Regensburg – und Neu-Ulm. In diesen großen Städten will die CSU bei den Bürgermeisterwahlen im März 2020 mit Frauen an den Start gehen. Das berichtete CSU-Vorstandsmitglied Dorothee Bär am Sonntagabend auf der Plattform Instagram. Und machte somit publik, was in Neu-Ulm al...