Planung Planung fürs Mischgebiet kommt voran

Illertissen / Bianca Frieß

Die Planung des Gebiets nördlich der Zeppelinstraße und östlich der Wilhelm-Walker-Straße kommt voran. Dort soll ein Mischgebiet entstehen, das sowohl zum Wohnen als auch für Gewerbe genutzt werden kann. Die Pläne des Lindauer Architekturbüros Sieber wurden mittlerweile öffentlich ausgelegt, Änderungen entsprechend der Stellungnahmen eingearbeitet. Der Illertisser Bau- und Umweltausschuss hat die Entwürfe nun gebilligt. Zu den Änderungen kann die Öffentlichkeit jetzt erneut Stellung nehmen.

Das Gebiet ist folgendermaßen aufgeteilt: Im Süden werden 20 Doppelhaushälften gebaut. Im Westen befindet sich das schon bestehende Gebäude der Firma Walker. Ein Stück in der Mitte ist noch nicht verplant – „hier können Gewerbebetriebe oder Wohnbebauung hinkommen“, erklärte Thorsten Reber vom Büro Sieber.

Lärm abschirmen

Im Osten, angrenzend an die Bahnlinie Kempten-Neu-Ulm, ist eine so genannte „Riegelbebauung“ geplant. Das heißt, dass das Gebäude komplett durchgehend gebaut wird, es darf keine Lücke frei bleiben. So soll die Bahnlinie den Lärm für das Wohngebiet abschirmen. Das gehört zu den maßgeblichen Änderungen, nachdem die Pläne öffentlich ausgelegt wurden. Auch eine exakte Höhe wurde für dieses Gebäude festgelegt: Die Wandhöhe muss zehn Meter betragen, die Firsthöhe zwölf Meter.

Im Ausschuss kam die Befürchtung auf, dass das Verkehrsaufkommen auf den Straßen um das Gebiet steigen könnte – vor allem auf der Färber- und der Wilhelm-Walker-Straße. Was dagegen spricht: Über die Rudolf-Diesel-Straße gibt es auch eine direkte Anbindung an die Nordtangente. „Das wird viel Verkehr aufnehmen“, sagte Wolfgang Ostermann (SPD), dritter Bürgermeister. Außerdem ist mit der Firma Walker in einem städtebaulichen Vertrag vereinbart, dass Lkw die Rudolf-Diesel-Straße nutzen, erklärte Tiefbau-Leiter Bernd Hillemeyr. „Im Gegenzug stellen wir die Zufahrt her.“ Zudem wird die Wilhelm-Walker-Straße für Lastwagen, die keine Anlieger sind, gesperrt.